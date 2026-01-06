Экстренно и по графику: кому и как будут выключать свет сегодня (полный список)

Во вторник, 6 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. В ряде областей дополнительно могут вводиться экстренные отключения.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
"6 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.
Причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
В компании призвали граждан потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
В столице, как и в других регионах, в течение суток будут выключать свет. В зависимости от очереди, электроэнергии в домах киевлян не будет от 4 часов (в очереди 6.2) до 9 часов 30 минут (в очереди 3.1).
Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Сегодня в области будут применяться почасовые отключения света во всех очередях потребителей. Электроэнергия будет отсутствовать в среднем от 5 до 8 часов в сутки.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
6 января свет будут выключать в течение всех суток. Дольше всего свет в некоторых очередях будет отсутствовать 12.5 часа.
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
В Одесской области из-за существенных повреждений энергообъектов невозможно спрогнозировать и равномерно распределить отключения между потребителями и составить четкий график.
В связи с этим в регионе применяют экстренные отключения, чтобы предотвратить дополнительные аварии в поврежденной энергосистеме.
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.
1.1 - 07:30 - 11:00; 14:30 - 17:30;
1.2 - 00:30 - 04:00; 11:00 - 14:30;
2.1 - 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30;
2.2 - 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00;
3.1 - 05:30 - 07:30;
3.2 - 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30;
4.1 - 07:30 - 11:00; 18:00 - 20:30;
4.2 - 11:00 - 14:30; 21:30 - 00:00;
5.1 - 12:30 - 17:30;
5.2 - 14:30 - 18:00;
6.1 - 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30;
6.2 - 14:30 - 18:00.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Обновлено в 10:00
Как сообщили в "Сумыоблэнерго", по указанию НЭК "Укрэнерго", в 09:37 Сумская область перешла на графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей.
Причина - повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ.
В компании обратили внимание, что очередь при аварийных отключениях не совпадает с очередью при почасовых графиках.
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
По команде НЭК "Укрэнерго", 6 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ)
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.
Обновлено в 10:00
В Харькове и Харьковской области также применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети, сообщили в "Харьковоблэнерго".
"Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений", - отметили в компании.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Обновлено в 10:00
В области применены графики аварийных отключений (ГАО).
"6 января получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 5 очередей", - говорится в сообщении "Полтаваоблэнерго".
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/под очередями (с учетом 30 минут на переключение):
По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 2,5 очередей:
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
На Ивано-Франковщине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать с 00:00 до 24:00.
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
График может меняться в течение дня, поэтому призывают следить за ним на своем сайте в разделе "График почасового отключения электрической энергии в Тернопольской области".
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Во вторник, 6 января, свет будут выключать по такому графику:
Узнать свою очередь отключений можно:
График почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине во вторник, 6 января:
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
На Волыни будут действовать такие графики отключения:
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе можно посмотреть на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.
Для проверки своей очереди и вида ограничений электроснабжения, уточнения информации используйте:
Чат-бот в Telegram:
Чат-бот в Viber:
А также на сайте по ссылке.
Россия систематически наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, применяя ракеты и дроны. Такие атаки приводят к значительным разрушениям и отключениям электроэнергии.
По данным Министерства энергетики, российские оккупанты в ночь на 5 января атаковали объект энергогенерации в Донецкой области.
Также из-за дроновых атак россиян был полностью обесточен город Славутич в Киевской области.