Экстренно и по графику: кому и как будут выключать свет сегодня (полный список)

Что говорят в "Укрэнерго"

"6 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

Причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В компании призвали граждан потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

График отключения света в Киеве

В столице, как и в других регионах, в течение суток будут выключать свет. В зависимости от очереди, электроэнергии в домах киевлян не будет от 4 часов (в очереди 6.2) до 9 часов 30 минут (в очереди 3.1).

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

График отключения в Киевской области

Сегодня в области будут применяться почасовые отключения света во всех очередях потребителей. Электроэнергия будет отсутствовать в среднем от 5 до 8 часов в сутки.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

График отключения в Днепропетровской области

6 января свет будут выключать в течение всех суток. Дольше всего свет в некоторых очередях будет отсутствовать 12.5 часа.

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

График отключения света в Одесской области

В Одесской области из-за существенных повреждений энергообъектов невозможно спрогнозировать и равномерно распределить отключения между потребителями и составить четкий график.

В связи с этим в регионе применяют экстренные отключения, чтобы предотвратить дополнительные аварии в поврежденной энергосистеме.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бот в Telegram;

личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

График отключения света в Николаевской области

Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.

1.1 - 07:30 - 11:00; 14:30 - 17:30;

1.2 - 00:30 - 04:00; 11:00 - 14:30;

2.1 - 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30;

2.2 - 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00;

3.1 - 05:30 - 07:30;

3.2 - 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30;

4.1 - 07:30 - 11:00; 18:00 - 20:30;

4.2 - 11:00 - 14:30; 21:30 - 00:00;

5.1 - 12:30 - 17:30;

5.2 - 14:30 - 18:00;

6.1 - 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30;

6.2 - 14:30 - 18:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

График отключения света в Кировоградской области

Очередь 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-23

Очередь 4.1: 04-06, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18

График отключения света в Сумской области

Обновлено в 10:00

Как сообщили в "Сумыоблэнерго", по указанию НЭК "Укрэнерго", в 09:37 Сумская область перешла на графики аварийных отключений для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей.

Причина - повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ.

В компании обратили внимание, что очередь при аварийных отключениях не совпадает с очередью при почасовых графиках.

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;

1.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;

2.1 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00;

2.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;

3.1 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00;

3.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00;

4.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00;

4.2 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

5.1 00:00 - 02:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

5.2 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00;

6.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00;

6.2 02:00 - 04:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00.

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК "Укрэнерго", 6 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ)

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30

1.2 08:00-12:00; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 19:00-20:00; 23:00-24:00

3.2 12:00-15:30; 19:00-20:00; 23:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 23:00-24:00

4.2 01:30-05:00; 10:00-15:30; 20:00-24:00

5.1 05:00-08:30; 15:30-19:00

5.2 06:00-08:30; 15:30-19:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

Обновлено в 10:00

В Харькове и Харьковской области также применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети, сообщили в "Харьковоблэнерго".

"Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений", - отметили в компании.

График отключения света в Полтавской области

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Обновлено в 10:00

В области применены графики аварийных отключений (ГАО).

"6 января получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 5 очередей", - говорится в сообщении "Полтаваоблэнерго".

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/под очередями (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 05:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 05:00, 09:30 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 20:30

6.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

График отключения света в Житомирской области

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 2,5 очередей:

с 00:00 до 06:00 - 0,5 очереди

от 06:00 до 08:00 - 1,5 очереди

от 08:00 до 18:00 - 2,5 очереди

от 18:00 до 20:00 - 2,0 очереди

от 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди

от 22:00 до 24:00 - 0,5 очереди

График отключения света в Хмельницкой области

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Ивано-Франковской области

На Ивано-Франковщине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать с 00:00 до 24:00.

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

График может меняться в течение дня, поэтому призывают следить за ним на своем сайте в разделе "График почасового отключения электрической энергии в Тернопольской области".

График отключения в Черновицкой области

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

График отключения света во Львовской области

Во вторник, 6 января, свет будут выключать по такому графику:

Группа 1.1. Электроэнергии нет с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 16:30.

Группа 1.2. Электроэнергии нет с 12:30 до 16:00.

Группа 2.1. Электроэнергии нет с 12:30 до 16:00.

Группа 2.2. Электроэнергии нет с 06:00 до 09:00, с 16:00 до 19:30.

Группа 3.1. Электроэнергии нет с 12:30 до 17:00.

Группа 3.2. Электроэнергии нет с 08:00 до 12:30.

Группа 4.1 Электроэнергии нет с 09:00 до 12:30.

Группа 4.2. Электроэнергии нет с 05:30 до 09:00, с 16:00 до 20:00.

Группа 5.1. Электроэнергии нет с 16:30 до 20:00.

Группа 5.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 02:00, с 08:00 до 12:30, с 23:00 до 24:00.

Группа 6.1. Электроэнергии нет с 09:00 до 12:30, с 19:30 до 23:00.

Группа 6.2. Электроэнергии нет с 13:00 до 17:00.

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

График отключения света в Ровенской области

График почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине во вторник, 6 января:

подчередь 1.1. 13:00-17:00

подчередь 1.2. 14:00-17:00

подчерк 2.1. 00:00-04:00, 16:00-20:00

подочередь 2.2. 04:00-08:00, 16:00-20:00

подочередь 3.1. 06:00-10:00, 16:00-20:00

подчередь 3.2. 08:00-12:00, 20:00-00:00

подчередь 4.1. 08:00-12:00

подчередь 4.2. 08:00-12:00

подчередь 5.1. 10:00-14:00

подчередь 5.2. 12:00-16:00

подчередь 6.1. 12:00-16:00

подчередь 6.2. 12:00-16:00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

для Ровно - здесь;

для Ровенской области - здесь;

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе можно посмотреть на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Графики отключения света в Закарпатской области

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.

Для проверки своей очереди и вида ограничений электроснабжения, уточнения информации используйте:

Чат-бот в Telegram:

Чат-бот в Viber:

А также на сайте по ссылке.