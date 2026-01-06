Екстренно та за графіком: кому і як вимикатимуть світло сьогодні (повний список)

У вівторок, 6 січня, у всіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. У низці областей додатково можуть запроваджуватися екстрені відключення.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
"6 січня в усіх регіонах україни будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.
Причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
У компанії закликали громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
У столиці, як і в інших регіонах, протягом доби вимикатимуть світло. Залежно від черги, електроенергії в домівках киян не буде від 4 годин (у черзі 6.2) до 9 годин 30 хвилин (у черзі 3.1).
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Сьогодні в області застосовуватимуться погодинні відключення світла в усіх чергах споживачів. Електроенергія буде відсутня в середньому від 5 до 8 годин на добу.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
6 січня світло вимикатимуть протягом усієї доби. Найдовше світло в деяких чергах буде відсутнє 12.5 години.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.
У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
1.1 – 07:30 - 11:00; 14:30 - 17:30;
1.2 – 00:30 - 04:00; 11:00 - 14:30;
2.1 – 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30;
2.2 – 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00;
3.1 – 05:30 - 07:30;
3.2 – 11:00 - 14:30; 18:00 - 20:30;
4.1 – 07:30 - 11:00; 18:00 - 20:30;
4.2 – 11:00 - 14:30; 21:30 - 00:00;
5.1 – 12:30 - 17:30;
5.2 – 14:30 - 18:00;
6.1 – 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30;
6.2 – 14:30 - 18:00.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Оновлено о 10:00
Як повідомили в "Сумиобленерго", за вказівкою НЕК "Укренерго", о 09:37 Сумська область перейшла на графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг.
Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ.
У компанії звернули увагу, що черга при аварійних відключеннях не збігається з чергою при погодинних графіках.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Години відсутності електропостачання:
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
За командою НЕК "Укренерго", 6 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ)
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.
Оновлено о 10:00
У Харкові та Харківській області також застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили у "Харківобленерго".
"Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень", - наголосили у компанії.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Оновлено о 10:00
В області застосовано графіки аварійних відключень (ГАВ).
"6 січня отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 5 черг", - йдеться у повідомленні "Полтаваобленерго".
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 2,5 черг:
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
На Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світло вимикатимуть від 00:00 до 24:00.
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Графік може змінюватися впродовж дня, тож закликають слідкувати за ним на своєму сайті у розділі "Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області".
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
У вівторок, 6 січня, світло вимикатимуть за таким графіком:
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у вівторок, 6 січня:
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.
Для перевірки своєї черги та виду обмежень електропостачання, уточнення інформації використовуйте:
Чат-бот в Telegram:
Чат-бот у Viber:
А також на сайті за посиланням.
Росія систематично завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, застосовуючи ракети та дрони. Такі атаки призводять до значних руйнувань і відключень електроенергії.
За даними Міністерства енергетики, російські окупанти в ніч на 5 січня атакували об'єкт енергогенерації у Донецькій області.
Також через дронові атаки росіян було повністю знеструмлено місто Славутич у Київській області.