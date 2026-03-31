Экстрадиция Миндича: Офис генпрокурора отправил запрос в Израиль

16:51 31.03.2026 Вт
2 мин
Материалы дела насчитывают 24 тома
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Фото: Тимур Миндич (djc.com.ua)

Офис Генерального прокурора отправил запрос на экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича в Министерство юстиции Израиля.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Офиса генпрокурора Марьяна Гаевская-Ковбасюк.

Читайте также: "Миндичгейт", "конверты", Евросоюз. Что сейчас происходит вокруг НАБУ и САП

"После поступления ходатайства НАБУ о выдаче лиц в Украину, во время их обработки выявлен ряд процессуальных и технических недостатков", - заявила она.

Гаевская-Ковбасюк отметила, что Офис генпрокурора совместно с НАБУ проработали и доукомплектовали 24 тома материалов, а также подготовили и перевели текст запроса.

"После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль", - подчеркнула пресс-секретарь Офиса генпрокурора.

Что предшествовало

Абакумов ранее рассказал, что НАБУ направило в Офис генерального прокурора все материалы для экстрадиции Миндича.

В то же время он отметил, что они до сих пор не подписаны, хотя документы находятся там уже две недели. Детектив также выразил надежду, что ОГП подпишет их уже в ближайшее время.

Дело "Мидас"

Напомним, Тимур Миндич - украинский бизнесмен, экс-совладелец студии "Квартал 95", который сейчас находится в розыске. Его связывают с масштабным коррупционным скандалом в сфере энергетики (так называемый "Миндичгейт" или операция "Мидас").

В ноябре 2025 года, за несколько часов до обысков, Миндич выехал из Украины. Впоследствии журналисты разыскали его в Израиле. Во время общения со СМИ Миндич назвал дело "медийным кейсом" и отрицал вину.

Отметим, НАБУ разоблачило деятельность преступной группы, в которую входили чиновники и бизнесмены, в ноябре прошлого года. Используя служебные связи, фигуранты контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансов компании.

Как выяснили правоохранители, члены группировки брали откаты у контрагентов "Энергоатома". Позже деньги, которые были получены незаконным путем, отмывали в специальном офисе.

