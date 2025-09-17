У экс-президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи
У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали рак кожи на ранней стадии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В бразильском госпитале DF Star сообщили, что Жаир Болсонару покинул больницу, куда был госпитализирован накануне из-за рвоты, головокружения и пониженного давления.
В медицинском учреждении подчеркнули, что его состояние улучшилось, однако потребуется дальнейшее наблюдение. Анализы также показали наличие плоскоклеточного рака кожи, что потребует регулярного контроля за состоянием здоровья бывшего президента.
"Исследования показали, что двое из (кожных - ред.) образований являлись ранней стадией рака кожи. Они уже были удалены, но необходимо регулярное наблюдение, чтобы убедиться, что новые образования не появляются и удаление было полным", - уточнили там.
Приговор для Болсонару
Напомним, на прошлой неделе Верховный суд Бразилии назначил бывшему президенту Жаиру Болсонару 27 лет заключения.
Его признали виновным в попытке отменить результаты президентских выборов 2022 года и попытке убийства президента Лулы да Силвы.
70-летний Болсонару вместе с другими обвиняемыми отвергали все обвинения и называли судебное разбирательство политически мотивированным преследованием.