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Експорт зерна з України ризикує проходити дуже повільно: в чому причина

Фото: міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Вивезення зерна з України може відбуватися дуже повільно. Процес може ускладнитися, якщо Росія й далі атакуватиме українські порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського в інтерв'ю Укрінформу.

"Фрахтування суден є роботою тих, хто цим займався завжди, - зернотрейдерів. Вони до цього питання активно повернулися у той самий день, коли було підписано угоду про відкриття "зернових коридорів". Їм потрібен час на те, щоб поторгуватись, оцінити ризики", - пояснив Сольський.

За його словами, вже перші кораблі на наступний тиждень вже зафрахтували.

"Вже вдалося домовитися про ставку страхування. Очевидно, що спочатку страхуватимуть дорожче, бо багато інших компаній, власників суден, чекають результатів, що ж буде з "першопроходцями", - зазначив Сольський.

Міністр підкреслив, що весь процес сильно залежатиме "від дій однієї країни, яка завжди всім заважає".

"Якщо Росія й далі битиме ракетами в порти, все це ускладнюватиме, затримуватиме процес. Вивезення зерна відбуватиметься дуже повільно і ставки страхування триматимуться високими. Це як мінімум. Максимум - світ залишиться без українського зерна, а ми - без валюти", - підсумував Сольський.

Нагадаємо, як раніше заявляв президент Володимир Зеленський експорт українського зерна може стартувати вже незабаром - як тільки турецька сторона та ООН дадуть відповідний сигнал, то процес розпочнеться.

Додамо, 22 липня Україна, Туреччина, ООН та Росія підписали угоду для вивезення українського зерна.

Для цього в Україні знову відкриють порти в Одесі та Чорноморську, а також порт "Південний".

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Микола Сольський