Експорт з України падає в чотири рази повільніше імпорту

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-квітні 2020 року склав 32,955 млрд доларів, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року (25,955 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України.

Таким чином, падіння товарообігу в квітні різко ускорись, оскільки за січень-березень обсяг скоротився лише на 1%.

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За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші чотири місяці 2020 року склав 16,088 млрд доларів, що на 2% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 8% до 16,867 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 778 млн доларів.

Експорт продовольства за чотири місяці 2020 року виріс на 6% до 7,480 млрд доларів, експорт металів скоротився на 15% до 3,121 млрд доларів. Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 17% до 2,958 млрд доларів.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ в 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.

Нагадаємо, в 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як в 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%.