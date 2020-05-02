НБУ прогнозує падіння цін український експорт під час кризи

Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Через падіння світової економіки Україна втратить частину експортних доходів

У 2020 році через звуження зовнішнього попиту падіння світових цін на товари, що переважають в українському експорті, поглибиться порівняно з попереднім роком. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку (НБУ) за квітень.

Як зазначається в огляді, основними чинниками зменшення експорту в поточному році будуть слабкий зовнішній попит на металургійну продукцію, зниження врожаю та відповідне скорочення експорту зернових. Інші експортні поставки також знизяться через падіння світової економіки.

Пунктирна лінія означає попередній прогноз НБУ

За прогнозом НБУ, у 2020 році експорт товарів скоротиться на 12% унаслідок зниження зовнішнього попиту та цін на сировинні товари, а також нижчого врожаю зернових через менш сприятливі погодні умови. Водночас негативні наслідки пандемії для експорту будуть слабшими з огляду на очікуване збереження попиту на продовольство.

Зменшення імпорту товарів на 12% у 2020 році зумовлюватиметься передусім енергетичною складовою, яка скоротиться майже вдвічі. Знижуватимуться як ціни на енергоресурси, так і обсяги імпорту газу (до 6 млрд кубометрів порівняно з 14,4 млрд кубометрів у 2019 році) через високі запаси в сховищах. Унаслідок падіння реальних доходів населення та зниження економічної активності скорочуватиметься і неенергетичний імпорт (на 4%). Водночас, темпи падіння неенергетичного імпорту стримуватимуться додатковим попитом на медичне обладнання та фармацевтичну продукцію, йдеться в огляді.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.