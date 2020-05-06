Экспорт из Украины падает в четыре раза медленнее импорта

Объем внешней торговли товарами в январе-апреле 2020 года составил 32,955 млрд долларов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (25,955 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.

Таким образом, падение товарооборота в апреле резко ускорись, поскольку за январь-март объем сократился только на 1%.

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По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые четыре месяца 2020 года составил 16,088 млрд долларов, что на 2% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 8% до 16,867 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 778 млн долларов.

Экспорт продовольствия за четыре месяца 2020 года вырос на 6% до 7,480 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 15% до 3,121 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 17% до 2,958 млрд долларов.

Напомним, по прогнозу НБУ в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, в 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году - 53,2%, в 2017 году - 52,3%.