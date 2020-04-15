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Держстат назвав частку імпортних продуктів і товарів у продажу

Новини » Економіка     15.04.2020 - 11:35
Держстат назвав частку імпортних продуктів і товарів у продажу
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Приблизно половина продуктів та товарів імпортного виробництва

У 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, що вироблені на території України, становила 52,4%, у той час як у 2018 році - 53,2%, у 2017 році - 52,3%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.

Серед продовольчих товарів яйця місцевого виробництва становлять 99,1% від продажу, м'ясо - 97,1%, масло вершкове - 96,4%, молоко - 95,5%.

Водночас вітчизняні фрукти та овочі, свіжі займають 46,2% ринку.

Серед непродовольчих товарів найменший відсоток займають вітчизняні комп’ютери - 3,1%, автомобілі - 2,3%, мобільні телефони - 0,1%.

За даними Держстату, обсяг роздрібного товарообігу у 2019 році становив 793,5 млрд грн, у тому числі продовольчих товарів 336,6 млрд грн (42,4%), непродовольчих - 456,9 млрд грн (57,6%).

Відзначимо, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у 2019 році зріс на 10,5%, у той час як у 2018 році було зафіксовано зростання на 6,2%.

Нагадаємо, дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІІІ кварталі 2019 року показують, що в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 4070,71 грн в місяць. Найбільшу статтю складають м'ясо і м'ясопродукти - 23,1% або 941 грн на місяць.

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Новини України товарыДержавна служба статистики
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