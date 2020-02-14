Негативне сальдо зовнішньої торгівлі скоротилося майже в два рази

Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Завдяки отриманому від "Газпрому" боргу на 2,9 млрд доларів ситуація значно покращилася

Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-грудні 2019 року склало -3633,1 млн доларів, що в 1,7 рази менше, ніж у відповідному періоді 2018 року (6212,8 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, експорт товарів і послуг з України за 2019 рік склав 63675,6 млн доларів, що на 11,2% більше порівняно з 2018 роком, імпорт зріс на 6,0% до 67308,7 млн доларів.

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Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" у 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від позову до "Газпрому".

У підсумку зведеного платіжний баланс України у 2019 році сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів, що більш ніж у два рази більше, ніж у 2018 році - 2,9 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики України, загальний товарообіг України (експорт та імпорт товарів) за 9 місяців 2019 року склав 81,284 млрд доларів. За підсумками трьох кварталів найбільшим торговим партнером залишався Китай - 9,184 млрд доларів і 11,3% від загального обсягу.