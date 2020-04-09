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Експорт з України в березні зменшилося несуттєво

Новини » Фінансова криза 2020     09.04.2020 - 18:20
Експорт з України в березні зменшилося несуттєво
Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Імпорт поки скорочується швидше експорту

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-березні 2020 року склав 25,678 млрд доларів, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року (25,955 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перший квартал 2020 року склав 12,253 млрд доларів - на рівні минулого року, імпорт скоротився на 2% до 13,425 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 1,172 млрд доларів.

Експорт з України в березні зменшилося несуттєвоwww.customs.gov.ua

Експорт продовольства за три місяці 2020 року виріс на 6% до 5,656 млрд доларів, експорт металів скоротився на 15% до 2,378 млрд доларів. Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 9% до 2,351 млрд доларів.

Експорт з України в березні зменшилося несуттєво

www.customs.gov.ua

Нагадаємо, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-лютому 2020 року склав 16,802 млрд доларів, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (16,711 млрд доларів). Експорт товарів з України в січні-лютому 2020 року виріс на 2% до 8,115 млрд доларів, імпорт скоротився на 1% до 8,687 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 571 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно зі зміненим макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.

Також прогнозується падіння експорту на 4,5% до 59,9 млрд доларів (очікувалося зростання на 7,8% до 68,6 млрд доларів), падіння імпорту експорту на 10% до 68,2 млрд доларів (очікувалося зростання на 9,6% до 83,5 млрд доларів).

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