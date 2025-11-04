Экспорт сырой нефти из России резко сократился из-за санкций США, - Bloomberg

По данным отслеживания судов, средние месячные объемы перевозок из российских портов составляли 3,58 млн баррелей в день по состоянию на 2 ноября, что примерно на 190 тысяч баррелей меньше, чем пересмотренный показатель за период до 26 октября.

Падение потоков ударило по нефтяным доходам Москвы, которые упали до самого низкого уровня с августа, на фоне запрета США на сотрудничество с двумя крупнейшими российскими экспортерами "Лукойл" и "Роснефть".

Еженедельно стоимость экспорта в среднем составляла около 1,15 млрд долларов за 7 дней до 2 ноября, что на 27% меньше, чем в предыдущем периоде.

Российские экспортеры продолжают загружать сырую нефть на танкеры, но нефтеперерабатывающие заводы менее охотно принимают эти грузы в свои резервуары для хранения.

Это привело к росту объемов российской сырой нефти, которая хранится в море на танкерах, на 8% с начала сентября и составляет 380 млн баррелей.

Издание отмечает, что вместе Индия, Китай и Турция забирают более 95% российского экспорта нефти морским транспортом, поэтому компенсировать любое значительное сокращение их закупок будет практически невозможно.

Москва, вероятно, захочет продолжать загружать грузы, пока это возможно, даже если они будут оставаться в плавучих хранилищах. Поэтому нефть, хранящаяся в море, станет все более важным показателем влияния последних санкций.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 2 ноября 26 танкеров загрузили 21,11 млн баррелей российской сырой нефти. Объем уменьшился по сравнению с предыдущей неделей, когда 34 судна взяли на борт 26,41 млн баррелей.

В среднем за сутки поставки за неделю до 2 ноября упали до 3,02 млн баррелей в день, что является самым низким показателем за последние 10 недель.

Однако некоторые эксперты считают, что перебои поставок российской нефти будут временными.