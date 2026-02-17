Экспорт российской нефти через Балтийское море попал в ледяную ловушку, - Bloomberg

Экспорт российской нефти через ключевые порты Балтийского моря оказался под угрозой срыва из-за самого масштабного за последние 15 лет оледенения Финского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, рекордная ледяная корка и острый дефицит танкеров ледового класса привели к существенному падению объемов отгрузки нефти.

В частности, в первой половине февраля экспорт нефти из порта Приморск сократился на треть по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 падение составило 50%.

Сейчас ситуация усугубляется острой нехваткой ледокольного флота в регионе. Российские власти вынуждены в экстренном порядке перебрасывать суда "Сибирь" и "Мурманск" из Арктики, однако их прибытие ожидается только в конце месяца.

Поэтому в пунктах формирования ледокольных караванов возникли огромные пробки: суда вынуждены ждать сопровождение по 5-7 дней.

Кроме того, на танкерах в море "зависли" рекордные 140 миллионов баррелей сырья, которые не могут вовремя добраться до покупателей, что заставляет экспортеров увеличивать скидки на нефть.

При этом с 1 марта порты Приморск, Высоцк и Усть-Луга планируют ввести полный запрет на запад судов без усиленного ледового корпуса, независимо от ледокольного сопровождения. Такие ограничения возможны при условии, если толщина льда увеличится до 30-50 сантиметров.

Экспорт нефти через Балтийское море

Балтийский морской путь обеспечивает около 40% всего морского экспорта российской нефти.

Текущая аномальная зима привела к обледенению, которое в последний раз наблюдалось в 2010-2011 годах. Это создает дополнительное давление на экономику РФ, уже находящуюся под влиянием западных санкций и ограничение цен на энергоносители.