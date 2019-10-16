МВФ поліпшив прогноз щодо курсу гривні до долара на найближчі роки

Долар подорожчає до 30 гривень тільки через чотири роки
Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року, поліпшивши його порівняно з липневим прогнозом. Про це йдеться в матеріалах до жовтневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook.
Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара складе:
Зазначимо, середній курс гривні до долара, який щодня встановлює НБУ з початку 2019 року і за станом на 16 жовтня склав 26,28 грн/долар. При цьому офіційний курс НБУ знизився з початку року на 10,5% - з 27,69 грн/долар до 24,79 грн/долар.
Згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.
Експерти прогнозують, що готівковий долар до кінця 2019 року може плавно подорожчати з поточного рівня близько 25 грн/долар до 27 грн/долар. При цьому торговці вже зараз закладають у вартість продуктів курс 28 грн/долар.