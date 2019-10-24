ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ вважає ситуацію на валютному ринку стабільною

Новини » Економіка    24.10.2019 - 15:32
НБУ вважає ситуацію на валютному ринку стабільною
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Тенденції розвитку економіки України позитивно впливають на ринок

Національний банк України (НБУ) оцінює ситуацію на валютному ринку як стабільну. Про це на сьогодні на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Сологуб, НБУ безпосередньо не втручається в курсоутворення, тому сезонність на ринку, яка спостерігалася в минулі роки, зникає через те, що зняті обмеження.

"Є різні тренди, які пливають, але сказати, що зараз ми точно будемо бачити послаблення чи зміцнення гривні, не можна. Це ринок, який це визначає", - сказав він.

Сологуб відзначив, що останні тенденції розвитку економіки України є достатньо позитивними. "Ми бачимо зниження дефіциту поточного рахунку, наприклад, збільшення врожаю зернових і т.д. Тому, на нашу думку, ситуація на валютному ринку цілком стабільна і відповідає фундаментальним економічними параметрами", - додав він.

Раніше заступник голови НБУ України Дмитро Сологуб в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що перехід НБУ до плаваючого курсу гривні до долара призвів до того, що сезонні коливання на валютному ринку почали згладжуватися.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що українським компаніям варто відмовитися від спроб спрогнозувати курс гривні до долара, оскільки в умовах плаваючого курсоутворення це зробити досить складно.

Курс долара прискорив зростання Курс долара на міжбанку піднявся вище 25 гривень
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк Українивалютный рынокКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся