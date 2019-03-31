Експерти спрогнозували курс долара після першого туру виборів

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тенденція до зростання американської валюти може зберегтися

Валютний ринок не чекає від першого туру президентських виборів чогось незвичайного, проте наступного тижня найбільш імовірне продовження зростання курсу долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"За тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 27,5 грн, а готівковий долар у банках може котируватися близько 27,4/27,6 грн", - зазначив він.

Аналітики підкреслив, що напередодні першого туру виборів, долар виріс, але динаміка цього зростання не перевищила те, що спостерігалося протягом останніх місяців.

За минулий тиждень долар змінився до гривні на різних сегментах валютного ринку по-різному, запізнюється офіційний курс ледве помітно знизився, в інших сегментах ринку долар додав до гривні 0,8-1,6%, нагадав експерт.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,26 грн до 27,25 грн (менш ніж -0,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,88/26,91 до 27,28/27,33 (+1,5%/+1,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,87/27,15 до 27,12/27,37 (+0,9%/+0,8%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Раніше в Національному банку заявили РБК-Україна, що ситуація із зростанням курсу долара в середині березня не була викликана якимось окремим фактором, а лише відображала баланс попиту-пропозиції в конкретний момент часу під впливом ряду факторів.

Як повідомляло РБК-Україна, в НБУ відзначали зростання попиту населення на валюту: на 19 березня українці купили 70 млн доларів на тлі зростання курсу долара.