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Эксперты разъяснили, как ВСУ смогут применять боевые дроны Bayraktar Akinci

Киев, Среда 04 октября 2023 20:35
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Эксперты разъяснили, как ВСУ смогут применять боевые дроны Bayraktar Akinci Фото: эксперты разъяснили, как ВСУ смогут применять боевые дроны Bayraktar Akinci (baykartech.com)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Валерий Рябих, Иван Киричевский

Украинские военные, вероятнее всего, смогут применять боевые дроны Bayraktar Akinci в дополнение к пилотируемой авиации или для охоты на "Шахеды".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили эксперты Defense Express Иван Киричевский и Валерий Рябых.

По словам Киричевского, украинские военные смогут при помощи Bayraktar Akinci наносить авиаудары управляемыми авиабомбами JDAM по россиянам возле линии фронта. Сейчас для этого ВСУ используют МиГ-29.

Но для раскрытия всего потенциала понадобится и соответствующее вооружение, уточняет эксперт.

"Станут ли нам давать дальнобойные SOM, которые можно подвесить на Akıncı? Американские JDAM, конечно, дают, но это довольно печальная перспектива - иметь настолько сложный бомбардировщик и использовать только авиабомбы", - добавил он.

В свою очередь Рябых отметил, что если Украина получит ракеты Cirit с лазерным наведением, то Bayraktar Akinci превратится в охотника на “Шахедов”.

"Самолет реактивный, его скорость в 4-5 раз больше, чем у "Шахеда". Он попросту не может с ним поравняться. "Шахед" двигается со скоростью 150-185 км/ч, у "Акинджи" крейсерская 277 км/ч и максимальная 360 км/ч. То есть он может работать вдогонку, выйти на ударную позицию и сбить Shahed ракетой", - рассказал эксперт.

Bayraktar Akinci

Напомним, в турецкой компании Baykar заявили, что Украина разрешила производить на ее территории беспилотники Bayraktar Akinci.

В июле уже началось строительство завода и оно продлится в течение полутора лет. Выпуск первых беспилотников ожидают в 2025 году.

Более детально о Bayraktar Akinci можете узнать в материале РБК-Украина.

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