Експерти роз'яснили, як ЗСУ зможуть застосовувати бойові дрони Bayraktar Akinci

Українські військові, найімовірніше, зможуть застосовувати бойові дрони Bayraktar Akinci на додаток до пілотованої авіації або для полювання на "Шахеди".

Про це в коментарі РБК-Україна заявили експерти Defense Express Іван Киричевський та Валерій Рябих.

За словами Киричевського, українські військові зможуть за допомогою Bayraktar Akinci завдавати авіаудари керованими авіабомбами JDAM по росіянах біля лінії фронту. Зараз для цього ЗСУ використовують МіГ-29.

Але для розкриття всього потенціалу знадобиться відповідне озброєння, уточнює експерт.

"Чи стануть нам давати далекобійні SOM, які можна підвісити на Akıncı? Американські JDAM, звичайно, дають, але це досить сумна перспектива мати настільки складний бомбардувальник і використовувати тільки авіабомби", - додав він.

У свою чергу Рябих зазначив, що якщо Україна отримає ракети Cirit з лазерним наведенням, то Bayraktar Akinci перетвориться на мисливця на "Шахедів".

"Літак реактивний, його швидкість у 4-5 разів більша, ніж у "Шахеда". Він просто не може з ним зрівнятися. "Шахед" рухається зі швидкістю 150-185 км/год, у "Акінджі" крейсерська 277 км/год і максимальна 360 км/год. Тобто він може працювати навздогін, вийти на ударну позицію та збити Shahed ракетою", - розповів експерт.

Bayraktar Akinci

Нагадаємо, у турецькій компанії Baykar заявили, що Україна дозволила виробляти на її території безпілотники Bayraktar Akinci.

У липні вже розпочалося будівництво заводу і воно продовжиться протягом півтора року. Випуск перших безпілотників очікують у 2025 році.

Більш детально про Bayraktar Akinci можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.