Почти самолет. На что способен боевой Bayraktar Akinci и когда он появится в Украине

Украинская армия может получить беспилотник Bayraktar Akinci турецкой компании Baykar Makina. Причем на этот раз речь, скорее всего, идет не о передаче, а о локализованном производстве.

Подробнее об Akinci, отличиях от Bayraktar TB2 и о том, когда наши войска получат многоцелевой БПЛА, - в материале РБК-Украина.

Украина получит Bayraktar Akinci? Когда и на каких условиях

На прошлой неделе гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар дал понять: украинские военные могут получить новейший беспилотник.

"По Bayraktar Akinci вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно. Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем. Поэтому наш план - производить все системы, которые мы имеем, здесь (в Украине, - ред.)", - заявил он.

Отметим, в июне 2023-го турецкое правительство разрешило наладить производство Bayraktar TB2 и Akinci в Украине. По словам Байрактара, это демонстрирует, насколько стороны близки к реализации проекта.

Фото: гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/haluk)

В июле началось строительство завода, оно продлится в течение полутора лет. В сентябре гендиректор Baykar Makina объявил об инвестициях на 100 млн долларов. В Киевской области появится не только завод, но и целый технопарк на 300 тысяч квадратных метров. Работать там будут только украинских более 300 специалистов, инженеров и техников. Выпуск первых беспилотников ожидается в 2025 году.

Когда украинские войска получат конкретно Akinci, сказать сложно. По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, это сложный дрон, и вряд ли готовый Akinci выкатят сразу после того, как на заводе перережут красную ленточку.

"Очевидно, сначала развернут производство и выкатят первые Bayraktar TB2, а локализация Akinci стнет следующим шагом. Это логично, чтобы понимать, сколько будет выпускаться TB2 на наших мощностях и когда переходить к Akinci", ­- рассказал он РБК-Украина.

По его мнению, сейчас нет смысла говорить о масштабах и объемах. Насчет передачи готовых дронов до запуска завода тоже есть сомнения.

"Это настолько априорный вопрос, что бессмысленно моделировать - когда и при каких условиях. В конце концов каких-либо экспортных поставок Akinci пока не наблюдалось. Были какие-то сигналы, что первым может получить Азербайджан, но пока без подтверждений. Поэтому рассчитывать на то, что нам просто передадут высокотехнологичный беспилотник, не стоит", - добавил Киричевский.

Основные характеристики

Bayraktar Akıncı ("Акинджи") - это перспективный тяжелый ударный беспилотник. Разработка стартовала в 2018 году, прототип показали в 2019-м, к 2021-му был принят на вооружение ВВС Турции, а в 2022 году запущено серийное производство.

Характеристики:

длина фюзеляжа - 12,2 м

размах крыльев - 20 м

высота - 4,1 м

максимальная взлетная масса - 6 000 кг

полезная нагрузка - до 1 350 кг

силовая установка - два двигателя АІ-450Т

продолжительность полета - 24 часа

практический потолок - 12 000 м

Беспилотник имеет девять подвесных точек: до 450 кг на внутренней и суммарно до 900 кг на 8-и внешних.

Аналитики Oryx называют самый инновационный аспект: способность нести ракеты "воздух-воздух" Bozdogan IIR и Gökdogan BVRAAM, работающие по принципу "выстрелил-забыл", и управляемые Roketsan Cirit (дальность 8 км). Еще одной особенностью является возможность запускать крылатые ракеты SOM (дальность 275 км) для поражения командных пунктов, систем ПВО, бункеров и других целей.

Помимо этого, Akıncı способен наносить удары высокоточными боеприпасами семейства MAM, Kuzgun, Teber, LGK, KGK и (L)HGK. Проще говоря, широкой номенклатурой JDAM - авиабомб, дооборудованных аэродинамическим комплектом, а также лазерным, GPS или комбинированным наведением.

Отличия от Bayraktar TB2

Если Bayraktar TB2 условно беспилотный легкий штурмовик, то "Акинджи" - многофункциональный беспилотный бомбардировщик. Это принципиально другой класс летательного аппарата, который открывает совершенно другие возможности, объяснил РБК-Украина эксперт Defense Express Валерий Рябых.

Например, максимальная взлетная масса у TB2 всего 700 кг, из них 150 кг полезной нагрузки, куда помимо ракет с ограниченным до 30 км радиусом и других боеприпасов входят еще и сенсоры.

"Навскидку, из этих 150 кг: 50 на сенсоры и 100 на ракеты - это в принципе немного. У Akıncı взлетная масса 6 000 кг и почти полторы тонны он берет на борт. Это уже другое дело, когда ты можешь взять в 10 раз больше, соответственно, у тебя больше вариантов для использования в роли ударного дрона. Можно передать часть функций многоцелевых истребителей", - отметил он.

Фото: Bayraktar Akıncı является тяжелым беспилотным помбардировщиком (baykartech.com)

Оба беспилотника могут сутки находиться в воздухе, но "Акинджи" поднимается на высоту до 12 километров. Что в теории упрощает обход вражеской противовоздушной обороны. Сенсоры Bayraktar TB2 позволяют вести аэроразведку и выявлять цели в радиусе 25 км и давать целеуказание на расстоянии до 15 км. В этом плане Akıncı оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой, как у боевых самолетов.

"Современные технологии позволяют ему заглянуть уже на сотни километров вперед. А это увеличивает как возможности разведки, так расширяет перечень задач самого летательного аппарата. Он способен отслеживать расположение ПВО и наблюдать за ними на дальних расстояниях. Соответственно, это позволяет и применять дальнобойные ракеты. Те же турецкие SOM, которые выполнены по типу Storm Shadow", - рассказал Рябых.

Фронтовой бомбардировщик или охотник на Shahed?

Эксперт Иван Киричевский допускает, что "Акинджи" могут появиться на вооружении Украины в недалеком будущем, в горизонте пары лет. Скорее всего, применяться они будут в дополнение к пилотируемой авиации.

"Например, метать те же JDAM возле линии фронта по российским объектам (если война настолько затянется, - ред.). Для этой роли сейчас используются МиГ-29", - отметил он в беседе с изданием.

По его мнению, самого летательного аппарата недостаточно для раскрытия всего потенциала. Чтобы использовать его по максимуму, нужно соответствующее вооружение.

"Станут ли нам давать дальнобойные SOM, которые можно подвесить на Akıncı? Американские JDAM, конечно, дают, но это довольно печальная перспектива - иметь настолько сложный бомбардировщик и использовать только авиабомбы", - добавил эксперт.

Валерий Рябых обращает внимание на то, что Украина давно смотрит в сторону подобных аппаратов. И они заложены в план развития (визию) Воздушных сил до 2035 года.

"Там предусматривалось создание 4 бригад БПЛА. Все больше и больше рутины, связанной с рисками для самолетов, будет передаваться беспилотникам. В связке с пилотируемой авиацией они будут действовать в авангарде, что позволит обеспечить технологическое преимущество на поле боя", - объяснил он.

Еще вариант - установить украинские компоненты для превращения "Акинджи" в средство радиоэлектронной борьбы. Или усилить его разведывательные функции с помощью отечественных фазированных решеток (АФАР).

Если Украина получит ракеты Cirit с лазерным наведением, появится сценарий охотника на "шахедов". Сбивать их с дрона куда экономичнее, чем поднимать на перехват боевую авиацию и запускать более дорогие ракеты.

Более того, перехватывать "шахеды" самолетами не так и просто. В октябре 2022-го Украина потеряла МиГ-29 в районе Винницы, когда пилот уничтожил пять дронов-камикадзе, но обломки одного из них зацепили кабину, пришлось катапультироваться и самолет разбился возле поселка Турбов.

"Самолет реактивный, его скорость в 4-5 раз больше, чем у "шахеда". Он попросту не может с ним поравняться. "Шахед" двигается со скоростью 150-185 км/ч, у "Акинджи" крейсерская 277 км/ч и максимальная 360 км/ч. То есть он может работать вдогонку, выйти на ударную позицию и сбить Shahed ракетой", - отметил Рябых.

Украинский след в Akıncı

Важная деталь. Ударный дрон Akıncı оснащен двигателями украинского производства. Летом 2019-го "Укрспецэкспорт" и Baykar Makina создали совместное предприятие, тогда же стало известно о передаче двух 450-сильных двигателей АІ-450Т для турецкого беспилотника. С тех пор в некоторых источниках он даже фигурирует как украинско-турецкий.

"Мы идем по пути развития кооперационных связей и технологических возможностей. Важную часть в этом аппарате занимают украинские вещи… Высокотехнологичная часть у нас есть, поэтому и есть понимание, что этот дрон реально может производиться в Украине", - отметил Валерий Рябых.

Под вопросом остаются возможности Akıncı действовать в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны. Россияне уже сбивали Bayraktar TB2, а более крупный дрон будет еще заметнее на радарах.

Фото: Akıncı оснащен украинскими двигателями (baykartech.com)

Заявленный практический потолок - 12 км, при максимальной нагрузке "Акинджи" поднимается выше 9 км. На одних из первых испытаниях с грузом в 1 360 кг украинские двигатели АІ-450Т подняли беспилотник на 9 188 метров.

"Я знаю, ранее рассматривался вариант с двигателем МС-500 от "Мотор Сич" мощностью 750 лошадиных сил. Он позволил бы набирать еще большую высоту, возможно, до 12 км с полной нагрузкой", - подчеркнул эксперт.

Такая высота сделает Akıncı недоступным для многих российских систем ПВО. Не только для "Стрелы-10" и "Осы" с высотой поражения до 3,5 и 5 км, но и для "Торов", которые ограничены 10 км. Что касается "Панцирь-С1" с заявленными 15 км, его возможности неоднократно ставились под сомнение. Определенную угрозу представляют "Буки" и С-300, но дальнобойные боеприпасы позволят работать без захода в их зону поражения.

В любом случае, на данном этапе "Акинджи" всего лишь перспективный образец. Который Украина в ближайшие месяцы не получит и не опробует в боевом режиме.

"Рассказывать о том, что у России все плохо с ПВО, и они его ни разу не собьют, - это не профессионально. Как и говорить о том, что сбивать будут так же, как и Bayraktar TB2. Поэтому по теме "Akıncı против российской ПВО" в принципе вопросы задавать рано", - добавил Иван Киричевский.