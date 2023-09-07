Эксперты объяснили, почему еще рано оценивать результат наступления ВСУ

Разведуправление Минобороны США считает, что налицо у Украины 6-7 недель для возможности проводить наступление. Однако делать выводы о возможных результатах преждевременно, неизвестно как далеко ВСУ могут дойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко и военного эксперта Владислава Селезнева.

Что этому предшествовало

Директор по анализу Разведывательного управления Минобороны США Трент Молл заявлял о 6-7 неделях для Украины, прежде чем ее наступление достигнет кульминации. В первую очередь, через осенний сезон дождей.

Есть и такая точка зрения: поскольку на прорыв первой линии бросили большие силы, то вряд ли ВСУ смогут далеко зайти на юг. А истощение украинских и российских сил может привести к тому, что текущие линии на боевых картах задержатся надолго.

Но для таких прогнозов как минимум нужно знать, какие ресурсы у Генерального штаба и способен ли он задействовать их в районе Роботино или на других участках.

В оценках следует быть осторожными

"У нас нет базовой информации о боевых возможностях Сил обороны, поэтому следует быть осторожными в оценках. Достаточно ли снарядов, чтобы здесь и сейчас поддерживать темпы артиллерийского огня на должном уровне? Могу лишь сказать, что темп с нашей стороны до 8000 снарядов в сутки. И это больше, чем год назад, когда было доступно до максимум 6000 при том, что враг применял до 60000", - отметил Селезнев в разговоре с РБК-Украина.

Природа также внесет свои коррективы в темп наступления

Также Селезнев заявил, через 5-6 недель (ориентировочно после 15 октября) начнет лить так, что техника застрянет в полях. И это касается не только юга, но и восточного фронта.

"Расписывать ход боевых действий на недели некорректно, поскольку контрнаступление продолжается", - сказал Мусиенко.

По его словам, независимо от того, где будет линия соприкосновения до конца года, ВСУ делают ту работу, которую могут в нынешних условиях.

Подробнее об оценке Пентагона с комментариями наших военных экспертов - в материале РБК-Украина.