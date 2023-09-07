Разведка США оценила шансы ВСУ прорвать российскую оборону до конца года

Вероятность прорыва Вооруженных сил Украины российской обороны до конца года составляет 40-50%. В то же время ограниченное количество боеприпасов и ухудшение погоды сделают задачу "очень тяжелой".

По словам Мола, если ВСУ не удастся достичь прорыва в текущем году, однако удастся расширить позиционный район вокруг Роботино, удержать позиции и обеспечить приток боеприпасов - Украина будет иметь возможности для нового рывка в 2024 году.

Директор по анализу Разведывательного управления Минобороны США также отметил роль российского генерала Сергея Суровикина, который создал оборонительные рубежи россиян, а также главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, наемники которого достигли самых ощутимых результатов за последний год. Сейчас оба находятся вне поля боя, поскольку первый был освобожден, а второй якобы погиб в авиакатастрофе.

Свой оптимизм Мол объяснил недавними успехами украинских воинов на поле боя. В то же время если бы вопрос прорыва поднимался две недели назад - прогнозы разведчика были бы более пессимистичны.

Как пишет издание, один из представителей администрации главы Белого дома Джо Байдена заявил, что до кульминации наступления ВСУ осталось около шести-семи недель боевых действий. В частности существуют разногласия относительно прогресса, который наши воины могут достичь за это время. Некоторые считают, что ВСУ, бросив большую часть своих резервов к прорыву второй линии - вряд ли продвинутся далеко.

"Если посмотреть на поле боя за пять лет, то оно может выглядеть примерно так же", - пояснил чиновник американской разведки.

Ситуация на фронте

Этим летом наши воины усилили наступление в Запорожской области. Бои идут на двух направлениях сразу - на Мелитопольском и Бердянском. Как утверждают отдельные СМИ, ВСУ удалось прорвать первую линию обороны российских террористов.

По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, несмотря на сложные бои, контрнаступление украинских воинов постепенно набирает обороты и "приносит плоды".