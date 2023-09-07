Поход на юг. Когда ВСУ прорвут всю оборону россиян: оценка США и мнения экспертов

Оборонное разведывательное агентство США (DIA) оценило шансы Украины на прорыв российских линий обороны. По его мнению, вероятность успеть до конца 2023 года - от 40 до 50%.

Спустя три месяца украинское контрнаступление набирает обороты. Войска прорвали первую линию обороны россиян в районе села Работино (Запорожская область) и выходят на вторую.

"Если бы мы говорили об этом пару недель назад, я был бы настроен пессимистичнее. Их (украинцев, - ред.) прорыв на второй защитный пояс… на самом деле довольно значительный", - заявил директор по анализу DIA Трент Мол в интервью The Economist.

Военная разведка США (не путать с более известным ЦРУ) работает над военными ответами на действия врагов Америки. Зачастую это требует количественных оценок, таких как дальнобойность иранских ракет или размер китайского флота.

Но после Афганистана-2021 агентство отводит все большую роль нематериальным факторам. Тогда Вашингтон обжегся, рассчитывая на способность афганской армии дать отпор талибам, но та "быстро свернулась".

В будущем этот просчет сказался на недооценке Украины на первых этапах вторжения. Теперь в 40-страничном служебном документе DIA ее воля к борьбе против России пересмотрена.

Украина - не Афганистан

DIA отмечает: президент Владимир Зеленский остался в стране и это оказало влияние на поле боя. В отличие от решения афганского демократического президента Ашрафа Гани бежать из Кабула под натиском талибов.

Как пишет The Economist, это доказывает важность политического лидерства для армии и устойчивой поддержки. Перед российским вторжением в США пренебрегли данным фактором, полагая, что украинское правительство будет свержено. Сейчас аналитики заполняют подробный рабочий лист с оценками и тщательнее продумывают такие моменты.

Фото: президент Владимир Зеленский и военно-политическое руководство Украині отказались от эвакуации в начале полномасштабного вторжения (president.gov.ua)

То, что руководство страны оставалось в Киеве, сохранило иерархию власти и государственные органы управления. Западные партнеры поверили в нас и началась работа над поставками вооружений, говорит руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Военный эксперт Владислав Селезнев называет централизованное управление войсками ключевым фактором.

"Войскам на местах это придало уверенности в том, что все работают на единую цель - на победу. Запад тоже поддержал на десятки и десятки миллиардов. Бывший министр обороны Алексей Резников говорил, что один день нашей войны стоит 100 млн долларов", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

История не знает сослагательного наклонения, но вряд ли Украина сдалась бы без центра принятия решений в Киеве. Если проводить исторические параллели, то очевидно, сопротивление продолжилось бы, возможно, в формате партизанского движения против "советов", как на западе Украины до середины1950-х.

"Но, безусловно, легитимность власти и бесперебойное управление создали условия, которые позволили реализовать весь спектр боевых задач", - добавил эксперт.

Оборону россиян на юге могли недооценить

Новая методология разведки США имеет решающее значение, когда заходит речь об украинском контрнаступлении. По словам Трента Мола, россияне завозят артиллерийские снаряды на позиции, и вероятно, официальные лица могли недооценить глубину их линий обороны.

В одном из интервью командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский привел следующие цифры. По его словам, оккупанты направили 60% ресурсов на обустройство первой и по 20% на вторую и третью линии. После украинского прорыва противник вынужден маневрировать, рано или поздно силы иссякнут и ВСУ смогут наступать быстрее, убежден генерал.

Но директор по анализу DIA предостерегает - основные российские резервы как раз на третьей линии.

"Они действительно на третьей линии, хотя нужно понимать, что там выполняются комплексные задачи. Кроме того, что стоящие на третьей линии прикрывают тылы, они страхуют подразделения на второй, чтобы в случае чего прийти на помощь", - комментирует Александр Мусиенко.

Владислав Селезнев считает, что западные партнеры лукавят, когда делают основной акцент на возможностях российской армии, но не говорят о том, кто эти возможности создал.

"Давайте будем честны до конца. Именно промедление с поставками оружия и техники нашим войскам дало россиянам время построить сеть защитных сооружений на юге Запорожской области", - отметил он в беседе с изданием.

Фото: оценить состояние линий обороны россиян южнее Работино крайоне сложно (deepstatemap.live)

По его словам, оценить реальное состояние второй линии южнее Работино сложно. Хотя бы потому, что пока не удается расширить плацдарм на запад в стороне села Копани, а основное движение идет южнее на Новопрокоповку и юго-восточнее на Вербовое.

"Как выглядит вторая линия обороны, мы увидим, когда передовые подразделения выйдут на российские позиции", - отметил Селезнев и добавил, что продвижение в любом случае не будет легким, а оценивать третью линию тоже придется на практике.

Противостоять Силам обороны будут 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ, 7-я дивизия ВДВ и подразделения мобилизованных, сформированные на базе Рязанского воздушно-десантного училища.

Кульминация в ближайшие недели

The Economist приводит слова представителя администрации Джо Байдена, который говорит о 6-7 неделях для Украины, прежде чем ее наступление достигнет кульминации. В первую очередь из-за осеннего сезона дождей.

Есть и такая точка зрения: так как на прорыв первой линии бросили большие силы, то вряд ли ВСУ смогут далеко зайти на юг. А истощение украинских и российских сил может привести к тому, что текущие линии на боевых картах задержатся надолго.

Но для подобных прогнозов, как минимум, нужно знать, каковы ресурсы у Генерального штаба и способен ли он задействовать их в районе Работино или на других участках.

"У нас нет базовой информации о боевых возможностях Сил обороны, поэтому следует быть осторожными в оценках. Достаточно ли снарядов, чтобы здесь и сейчас поддерживать темпы артиллерийского огня на должном уровне? Могу лишь сказать, что темп с нашей стороны до 8000 снарядов в сутки. И это больше, чем год назад, когда было доступно до максимум 6000 при том, что враг применял до 60000", - отметил Селезнев в беседе с РБК-Украина.

Фото: эксперты не берутся оценивать боевые возможности Сил обороны Украины и делать прогнозы (Getty Images)

По его словам, через 5-6 недель (ориентировочно после 15 октября) начнет лить так, что техника застрянет в полях. И это касается не только юга, но и восточного фронта.

Расписывать ход боевых действий на недели некорректно, поскольку контрнаступление продолжается. Независимо от того, где будет линия столкновения к концу года, ВСУ делают ту работу, которую могут в нынешних условиях, подчеркивает эксперт Александр Мусиенко.

Вероятность прорыва 40-50%

Такую оценку дает директор по анализу DIA Трент Мол. По его мнению, недавний прогресс Украины на самом деле значителен и дает реальную возможность развить успех.

Особенно если брать во внимание то, что российский генерал Сергей Суровикин, построивший линии обороны, и главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, наемники которого достигли ощутимых территориальных результатов, выведены из игры. Напомним, первый впал в немилость после мятежа "вагнеровцев", а второй, вероятно, погиб в крушении самолета.

"С вероятностью 40-50% (Украина сможет, - ред.) прорвать оставшиеся российские линии обороны до конца года", - заявил Мол, но предупредил, что ограниченные запасы снарядов и ухудшение погоды сделают это крайне трудной задачей.

Фото: Пентагон дает до 50% на выход к Азвоскому морю до конца года (Getty Images)

Как объясняет Мусиенко, Суровикин всегда выступал ястребом и демонстрировал эффективность в построении защитных порядков, линий и ведении обороны. И его отстранение от военных процессов - на пользу Украине. Что касается шансов на прорыв, то 50% - это нормальная оценка в духе работы американского разведсообщества.

"По их градации 50% - это не малый процент, а выше среднего, приближенный к высокому. У них оценка от 70% означает очень высокую вероятность. Поэтому я бы рекомендовал воспринимать 50% как высокие шансы на то, что украинским силам действительно удастся пройти все линии обороны до конца года", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Разведка готовит Белый дом к дальнейшей поддержке Украины

Аналитики DIA уже в предвкушении следующего боевого сезона. Согласно одному из сценариев, даже без каких-либо серьезных прорывов в США рассчитывают, что Украина сможет расширить плацдарм возле Работино, удержать позиции и обеспечить поставки боеприпасов. В таком случае у нее будет хорошая стартовая позиция для рывка в 2024-м.

По мнению Мусиенко, это говорит о том, что крупнейший союзник верит в Украину.

"Если американская разведка делает такие прогнозы, значит, их закладывают в отчеты для администрации Байдена и Пентагона. На основании отчетов формируется видение на зиму и весну, видение того, как поддержать Украину с точки зрения необходимых сил и средств", - объясняет он.

В то же время опрометчиво рассчитывать на бездействие противника. Украинские войска прорвали только первую линию, а оккупанты уже стянули большие резервы.

Владислав Селезнев не исключает, что в ближайшие дни россияне могут перейти в контратаку под Работино.

"Потому что десантура - всегда о наступлении. Ее могут задействовать, чтобы оттеснить наши штурмовые отряды в обратном направлении. А еще идет переброска 25-й армии с российской территории на восток. Не исключаю, что их наступление начнется сразу на нескольких участках. Возможно, на Купянско-Лиманском. Возможно, попытаются воспользоваться численным превосходством под Бахмутом или перейти в контрнаступление на Работино", - предупреждает эксперт.