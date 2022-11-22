Эксперты оценили риски блекаута в Украине

Что такое блекаут?

Блэкаут - это полная потеря управляемости энергосистемы, когда ни одна команда диспетчера или физическое переключение оборудования не позволяют восстановить электроснабжение.

Именно поэтому, как объясняет аналитик энергетических рынков Максим Билявский, спрогнозировать наступление блекаута могут только специалисты, имеющие доступ к большому массиву текущей информации.

"Скорее следует следить за информацией от НЭК "Укрэнерго" и Министерства энергетики Украины. Все другие источники, стремясь к хайпу, могут бессознательно распространять фейковую информацию, что очень опасно в период особой роли потребителя в регулировании мощностей", - отметил он.

Блэкауту быть или нет?

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объясняет, что сроки блекаута, если он и возникнет, сложно спрогнозировать, поскольку это будет зависеть прежде всего от характера и степени повреждений энергообъектов,

"Фактически блекаут будет напоминать результат массированной атаки - перебои со связью… Это будет задача со звездочкой. Но уже проведено много тренировок и все ясно знают, что делать, если блекаут произойдет. Но я не думаю, что это то, что с нами должно произойти обязательно. Далеко не факт, что мы столкнемся в этом сезоне с блекаутом", – считает Кудрицкий.

При этом директор Центра исследования энергетики Александр Харченко также считает, что вероятность масштабного блекаута невелика, но лучше быть к этому заранее готовым.

"Я тоже считаю, что блекаута может и не быть. Я вижу степень усиления системы и усилия инженеров для того, чтобы сделать ее более устойчивой. И я не верю, что россияне смогут ее пробить. Я верю, что мы сможем удержать энергосистему, и эта вера, основанная на общении с теми людьми, которые за это отвечают и занимаются вопросом снижения влияния ракетных ударов по энергообъектам", - он комментарии РБК-Украина.

Впрочем, по словам Харченко, если блекаут и произойдет, это не будет апокалипсис.

"Сразу после отключения через час-полтора начнется обратный процесс - запуск системы. Но полный выход из блекаута может занять от 3 до 10 дней при худшем сценарии" , - сказал Харченко.