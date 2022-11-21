"Уезжать не надо". У Зеленского успокоили украинцев по поводу блэкаута

Украинцам не нужно выезжать за границу из-за напряженной ситуации в энергетической сфере. Власти уверены, что полного блэкаута в Украине не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в эфире телемарафона.

"Я хотел бы сразу всех успокоить - уезжать из страны точно никуда не надо... Не будет у нас такого общего, надеемся, блэкаута по всей стране, да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но это уже пройдены этапы того, как мы это чиним", - отметил он.

Тимошенко подчеркнул, что в Украине работают ГСЧС и местные власти, чтобы развернуть в регионах пункты обогрева. Энергетики в свою очередь пытаются оперативно стабилизировать энергетическую систему.

"Все зависит от ситуации, действительно, по ракетным обстрелам, я думаю, что это понимает каждый украинец. Но в любом случае мы в своей стране выезжать никуда не надо, все починим и все стабилизируем", - добавил замглавы ОП.

Напомним, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью ВВС посоветовал украинцам подумать о выезде из страны, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть.

Позже в ДТЭК опровергли призыв Тимченко и заявили, что в Украине нет чрезвычайной ситуации.

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