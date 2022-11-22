Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему

В случае усиления атак на энергосистему Украины возможны длительные отключения электроэнергии. Тем не менее в Офисе президента считают, что блэкаут по всей стране маловероятен. А в "Укрэнерго" – операторе энергосистемы, допускают, что этого может вообще не произойти. Подробнее о рисках – ниже в материале РБК-Украина.

Украина уже второй месяц живет в режиме плановых и аварийных отключений электроэнергии. Из-за российских атак по энергосистеме над страной нависла угроза блэкаута, во время которого без э/э на длительное время может остаться или вся Украина, или ее часть.

Регулярность ракетных обстрелов резко возросла после 10 октября, именно на этот день пришлась одна из самых массированных атак с начала вторжения конца февраля. Еще большая серия ракетных ударов случилась неделю назад – 15 ноября. И это не считая едва ли не ежедневных попыток россиян атаковать Украину, истощая нашу систему ПВО.

Последнее время обстрелам подвергается энергетическая инфраструктура по всей территории Украины. По информации профильного министра Германа Галущенко, разные степени повреждения нанесены уже более 40% объектов. Некоторые из них обстреливались по 5-9 раз уже после проведения ремонтов. Часть повреждений удалось устранить, запустить оборудование в работу, но в некоторых случаях оно не подлежит восстановлению и требует замены.

Сейчас правительство и представители энергокомпаний, прежде оператор энергосистемы "Укрэнерго", ведут переговоры по поиску нового оборудования для замены. "Мы каждый день работаем с нашими партнерами. Это не только ЕС и США, а страны по всему миру, с тем, чтобы максимально обеспечить возможность получать оборудование. Некоторое есть уже в наличии, некоторое надо произвести", – заявил Галущенко.

Магазин во время отключения э/э (Фото: GettyImages)

Во время последней крупной атаки на прошлой неделе по Украине было выпущено около сотни крылатых ракет. Пострадали практически все регионы, повреждены как системы генерации электроэнергии, так и передачи. После обстрелов возникли многочасовые перебои не только с электричеством, но и со связью. Пришлось применять аварийные отключения света. Спустя несколько дней ситуацию удалось немного стабилизировать.

"Как видите, в последние пару дней отключения плановые и ситуация улучшилась", – отметил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Тем не менее, по его мнению, ракетный террор РФ может продолжиться. К тому же велики риски обстрелов энергообъектов с усилением холодов.

Атаки на предприятия энергетики могут быть реакцией россиян на неудачи на фронте, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Единственного, чего хотят добиться в Кремле, стреляя по энергетической инфраструктуре, это деморализации украинского общества. Они рассчитывают, что мы замерзнем, что у нас будут проблемы, что в экономике не будут справляться, что люди будут требовать остановки боевых действий", – заявил он в комментарии РБК-Украина.

С ним согласен и военный эксперт Владислав Селезнев. Путин, как полагает эксперт, рассчитывает, что украинцы будут давить на политическое руководство Украины, требуя начать переговоры с Кремлем.

"Очевидно, что все эти посылы со стороны Путина разбиваются о те реальные действия, которые они совершили на оккупированных территориях. И города, которые были уничтожены в ноль после российской оккупации… Совершенно очевидно, что попытка Путина хорошая, но проку от нее нет никакого", – отметил Селезнев.

Россияне уничтожают линии передач

Атаки происходят не только на объекты теплогенерации. 20 ноября было более 10 "прилетов" на площадку Запорожской АЭС, из-за чего была повреждена инфраструктура, которая позволяла запустить 5-й та 6-й энергоблоки для возобновления генерации электроэнергии для нужд Украины.

"Обстреливать площадку станции – это за гранью всех международных договоров, которые действуют в сфере ядерной безопасности. Насколько мы понимаем, основная цель – не допустить работу 5-го и 6-го энергоблоков. Они хотят уничтожить возможность производить электроэнергию для Украины", – заявил Галущенко.

В ноябре также были обстреляны Хмельницкая и Ровенская АЭС. В результате ХАЭС потеряла полный доступ к электросети более чем на 9 часов и два ее реактора были остановлены. РАЭС не останавливалась, но были ограничения по передаче электроэнергии.

Киев во время отключения электроэнергии (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Уничтожаются не только мощности для генерации, но и линии передачи. Но в "Укрэнерго" заявили, что пока удается проводить ремонтные и восстановительные работы с использованием установленных графиков отключений, по которым разовое прекращение энергоснабжения ограничено четырьмя часами.

"Пока нам хватает промежутка в четыре часа, чтобы стабильно балансировать энергосистему. Эти промежутки уменьшаются в зависимости от экономии электроэнергии в пиковые часы – с 7-10 утра и с 17 до 22 вечера", – отметил Кудрицкий.

По его словам, если периоды отключений будут превышать 4 часа, то это будет считаться уже значительными прерываниями электроснабжения. Но за последние полтора месяца подобные ситуации в разных регионах возникали несколько раз и сейчас, по словам главы "Укрэнерго", делается все, чтобы минимизировать сроки отключений.

Кроме того, усиливается ПВО страны – за последние недели западные партнеры активизировали поставки оружия для защиты неба от российских ракет и беспилотников.

Риски масштабного блэкаута

Вероятность блэкаута зависит от двух факторов. Ключевую роль здесь действительно играет система ПВО, способная отразить атаки россиян. И, конечно же, важно возможность оперативного проведения ремонтных и восстановительных работ на поврежденных объектах.

До сих пор в Украине блэкаутов не было, хотя они происходили в десятках других стран. Однако, по словам аналитика энергетических рынков Максима Билявского, их продолжительность была относительно невелика.

"Как показывает мой анализ известных инцидентов наступление блэкаута за последние 55 лет, на восстановление управляемости энергосистемы в среднем требуется от четырех до шести часов", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Правда, и таких массированных ударов история эксплуатации энерготехнического оборудования еще не знала, отметил эксперт. Но ситуации, возникшие в ноябре, вселяют некоторый оптимизм.

"Несмотря на масштабные поражения энергосистемы Украины, мы успешно прошли экзамен первыми заморозками (в ночь на 20 ноября), иначе были бы применены аварийные отключения. Этого не произошло, потому что проходит круглосуточная работа по восстановлению дееспособности энергосистемы", - отметил эксперт.

Восстановление энергетической инфраструктуры после обстрелов (Фото: GettyImages)

Блэкаут – это полная потеря управляемости энергосистемы, когда ни одна команда диспетчера или физическое переключение оборудования не позволяют восстановить электроснабжение. Именно поэтому, считает Билявский спрогнозировать наступление блэкаута могут только специалисты, имеющие доступ к большому массиву текущей информации.

"Поэтому какие-либо прогнозы о потере управляемости энергосистемы от лиц, незнакомых с текущим состоянием и тонкостями функционирования энергосистемы, не нужно принимать во внимание. Скорее стоит следить за информацией от НЭК "Укрэнерго" и Министерства энергетики Украины. Все остальные источники, стремясь к хайпу, могут бессознательно распространять фейковую информацию, что очень опасно в период особой роли потребителя в регулировании мощностей", – отметил он.

Срок блэкаута, если он и возникнет, сложно спрогнозировать, это будет зависеть прежде всего от характера и степени повреждений энергообъектов, убежден Кудрицкий. "Фактически блэкаут будет напоминать результат массированной атаки – перебои со связью… Это будет задача со звездочкой. Но уже проведено много тренировок и все четко знают, что делать, если блэкаут произойдет. Но я не думаю, что это то, что с нами должно случиться обязательно. Далеко не факт, что мы столкнемся в этом сезоне с блэкаутом", – сказал Кудрицкий

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко тоже считает, что вероятность масштабного блэкаута невелика, но лучше быть к этому заранее готовым. "Лучше, когда мы будем готовы, но этого не произойдет, чем наоборот", – отметил он. При этом блэкаут может быть как на всей территории страны, так и частично – все зависит от масштаба повреждений объектов энергосистемы.

"Я тоже считаю, что блэкаута может и не быть. Я вижу степень усиления системы и усилия инженеров для того, чтобы сделать ее более стойкой. И я не верю, что россияне смогут ее пробить. Я верю, что мы сможем удержать энергосистему, и эта вера, основана на общении с теми людьми, которые за это отвечают и непосредственно занимаются вопросом снижения влияния ракетных ударов по энергообъектам", – сказал Харченко в комментарии РБК-Украина.

При этом он отметил, что если блэкаут и произойдет, то это будет не апокалипсис. "Сразу после отключения через час-полтора начнется обратный процесс – запуск системы. Но полный выход из блэкаута может занять от 3 до 10 дней при худшем сценарии", – сказал Харченко.

В Офисе президента тоже сохраняют оптимизм и считают, что украинцам не стоит выезжать из страны, опасаясь отключения света по всей Украине. "Не будет у нас такого общего, надеемся, блэкаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но это уже пройденные этапы того, как мы это чиним", – заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

***

Став на путь террора, Россия едва ли прекратит атаковать гражданскую инфраструктуру. Путинский режим, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри Украины, вряд ли остановится перед преступными методами, которые всегда найдут оправдание у российских пропагандистов. И пока ВСУ оттесняют оккупантов на поле боя, в Москве "побеждают", нанося ракетные атаки, чтобы оставить украинцев в темноте. На этом фоне приближающаяся зима и холода, безусловно, добавляют нервозности и неопределенности. Но энергетики, равно как и военные на фронте, делают порой невозможное, чтобы вернуть свет и тепло в дома граждан. Которым, как и государству, нужно быть готовым к непростым временам и сложным вызовам.