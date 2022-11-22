Експерти оцінили ризики блекауту в Україні

Що таке блекаут?

Блекаут - це повна втрата керованості енергосистеми, коли жодна команда диспетчера чи фізичне перемикання обладнання не дозволяють відновити електропостачання.

Саме тому, як пояснює вважає аналітик енергетичних ринків Максим Білявський, спрогнозувати настання блекауту можуть лише фахівці, які мають доступ до великого масиву поточної інформації.

"Швидше варто стежити за інформацією від НЕК "Укренерго" та Міністерства енергетики України. Усі інші джерела, прагнучи хайпу, можуть несвідомо поширювати фейкову інформацію, що дуже небезпечно у період особливої ролі споживача у регулюванні потужностей", - зазначив він.

Блекауту бути чи ні?

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснює, терміни блекауту, якщо він і виникне, складно спрогнозувати, оскільки це залежатиме насамперед від характеру та ступеня пошкоджень енергооб'єктів,

"Фактично блекаут нагадуватиме результат масованої атаки - перебої зі зв'язком… Це буде завдання із зірочкою. Але вже проведено багато тренувань і всі чітко знають, що робити, якщо блекаут станеться. Але я не думаю, що це те, що з нами має статися обов'язково. Далеко не факт, що ми зіткнемося цього сезону з блекаутом", - вважає Кудрицький.

При цьому директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко також вважає, що ймовірність масштабного блекауту невелика, але краще бути до цього наперед готовим.

"Я теж вважаю, що блекауту може й не бути. Я бачу ступінь посилення системи та зусилля інженерів для того, щоб зробити її стійкішою. І я не вірю, що росіяни зможуть її пробити. Я вірю, що ми зможемо утримати енергосистему, і ця віра, заснована на спілкуванні з тими людьми, які за це відповідають та безпосередньо займаються питанням зниження впливу ракетних ударів по енергооб'єктах", - він коментарі РБК-Україна.

Втім, за словами Харченка, якщо блекаут і станеться, то це не буде апокаліпсис.

"Одразу після відключення через годину-півтори почнеться зворотний процес - запуск системи. Але повний вихід з блекауту може зайняти від 3 до 10 днів за гіршого сценарію", - сказав Харченко.