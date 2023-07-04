ВСУ продолжают наступление на трех направлениях, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Как отметил Ковалев, украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Враг оказывает яростное сопротивление, осуществляет постоянное перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы", - добавил он.

По его словам, также наши воины продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время, на Бахмутском направлении наши войска ведут наступательные действия. "Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника. Выбивают из ранее захваченных рубежей, имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает яростное сопротивление, терпит огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои", - сообщил спикер Генштаба.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступательные действия ВСУ начались в начале июня. На прошлой неделе уволили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, действия ВСУ приведут к обрушению российского фронта. Это может произойти через неделю, месяц, полтора месяца. По его словам, сейчас идет так называемый капитальный сценарный период, когда интенсивность боевых действий растет.