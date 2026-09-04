Почему РФ терроризирует Украину реактивными "Шахедами" и чего ждать в будущем

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После того как Украина выстроила эффективную систему малой ПВО, эффективность "Герань-2" с двигателем внутреннего сгорания упала до 10-20%. Именно поэтому Россия начала масштабировать пуски реактивных БпЛА.

Почему реактивные дроны стали серьезным вызовом для украинской ПВО, почему не стоит кардинально перестраивать защиту неба и как смогут измениться атаки врага в будущем – читайте в эксклюзивной колонке для РБК-Украина руководителя отдела беспилотных технологий Фонда Сергея Притулы Кирилла Люкова.

Главное: Россияне начали переоборудовать пусковые площадки для запуска реактивных дронов . Причиной стала низкая эффективность классических "Шахедов".

. Причиной стала низкая эффективность классических "Шахедов". Россия пользуется высокой эффективностью реактивных дронов . Противник увеличивает количество изделий и запусков, одновременно пытаясь максимально локализовать производство.

. Противник увеличивает количество изделий и запусков, одновременно пытаясь максимально локализовать производство. ПВО учится уничтожать реактивные "Шахеды" . Есть успешные случаи применения дронов-перехватчиков, хотя мультироторными перехватчиками такие цели пока поражают скорее в порядке исключения.

. Есть успешные случаи применения дронов-перехватчиков, хотя мультироторными перехватчиками такие цели пока поражают скорее в порядке исключения. Враг в будущем может перейти на более аэродинамичные платформы. В таком случае крейсерская и максимальная скорости БпЛА вырастут еще больше.

Да, россияне начали переоборудовать пусковые площадки для запуска "Герань-3", "Герань-4", дронов-ракет "Герань-5" и "Бандеролей", а также создавать новые площадки непосредственно возле государственной границы Украины.

Ключевым изменением для Сил обороны стала скорость. Если предыдущие версии "Шахедов" были относительно медленными целями, то новые реактивные дроны развивают скорость от 300 до 600 км/ч. Первой реактивной модификацией, которую начали фиксировать в воздушном пространстве Украины, стала "Герань-3" на базе планера "Герань-2" с турбореактивным двигателем тяговой мощностью 80 кгс.

Она развивала скорость до 370 км/ч. Впоследствии "Герань-3" стала переходной платформой к массовому появлению "Герань-4" об увеличенным планером и двигателем тяговой мощностью 160 кгс, которая работает на скоростях 400–600 км/ч.

Именно рост скорости дал врагу возможность наращивать применение реактивных "Шахедов", пока Украина адаптирует средства противодействия. Россия сейчас пользуется тем, что эффективность этих дронов остается достаточно высокой: противник увеличивает количество изделий и запусков, одновременно пытаясь максимально локализовать их производство.

Часть компонентов, однако, остается иностранной. В частности, речь идет о турбореактивных двигателях китайского производства компании Telefly.

Почему реактивные дроны трудно сбивать?

Почему же реактивные дроны сложнее сбивать? Главная проблема — скорость воздушной цели. Она существенно сокращает время на реакцию и создает дополнительные трудности для ее поражения. "Классические" дроны-перехватчики теряют эффективность из-за ограничений пиковой скорости и времени пребывания в воздухе, а зенитно-ракетные комплексы остаются дефицитным средством прежде всего из-за нехватки ракет-перехватчиков и их стоимости.

В то же время реактивные БпЛА уже удается поражать. Есть успешные случаи применения дронов-перехватчиков, хотя мультироторными перехватчиками такие цели пока поражают скорее в порядке исключения. Один из способов – перехват на виражах и поворотах, когда та же "Герань-4" теряет скорость.

Еще одним действенным средством остаются переносные зенитно-ракетные комплексы. Их эффективность зависит от расстояния и высоты полета цели, а также подготовки экипажей и наличия боевого опыта. В то же время приходится модернизировать и дооснащать ПЗРК тепловизионными прицелами и вспомогательными системами.

Мобильные огневые группы с пулеметным вооружением, как и прежде, ограничены прицельной дальностью и скоростью реагирования на более быструю цель. Для объектовой защиты одним из рабочих вариантов остаются автоматизированные турели с пулеметным вооружением. Эффективными являются и зенитные установки с разрывными снарядами, прицельная дальность которых может достигать 2,5 км.

Параллельно продолжается поиск реактивных перехватчиков для противодействия новой угрозе. Серийного решения на данный момент нет из-за сложности масштабирования реактивных двигателей и стоимости готового изделия. На скоростях 400-600 км/ч возрастают и требования к операторам, поэтому одним из направлений развития является автоматизация всего процесса – от запуска и выхода в район цели до автозахвата и автоматической детонации.

Что дальше?

В перспективе приоритетом остаются относительно недорогие ракеты-перехватчики малого радиуса действия, которые позволят работать по широкому спектру воздушных целей – от "Герань-4" до "Бандеролей" и даже крылатых ракет.

При этом появление реактивных дронов не означает, что Украине нужно полностью перестраивать систему противовоздушной обороны. Она и впредь остается комплексом сил и средств в рамках малой ПВО и боевых порядков вдоль линии фронта.

Система обнаружения уже достаточно эффективно работает с новыми угрозами. Главный вопрос сейчас – средства поражения и перестройка боевых порядков и расчетов с различными типами вооружения в соответствии с потенциальными целями противника.

В то же время наращивание радарного поля и других сенсоров обнаружения остается постоянной задачей. Ведь даже лучшее средство противодействия не сработает без своевременного обнаружения, точного целеуказания и наведения.

Есть опасения, что враг перейдет на более аэродинамичные платформы, благодаря чему крейсерская и максимальная скорости вырастут еще больше. Двигатель, который устанавливается на "Герань-4", имеет больший потенциал, чем сейчас может реализоваться в связке с шахедоподобным планером. Поэтому не исключено, что скорости таких дронов в дальнейшем будут расти.