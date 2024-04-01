Эксперт рассказал, что станет сигналом о готовности РФ к новому наступлению

По словам военного эксперта Александра Коваленко, пока условий для начала наступательных действий у россиян нет.

"Мы видим, как они на своей территории пытаются создать несколько формирований, например, 44-й армейский корпус. Однако пока не удается, не хватает ни человеческого ресурса, ни техники. Можно сказать, что подготовка условно на начальном этапе и и то происходит с не лучшими показателями", - отметил эксперт.

Разговоры о возможном новом наступлении РФ

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью CBS News рассказал, что по состоянию на сегодняшний день ситуацию на фронте удалось стабилизировать после зимнего обострения. Глава государства отметил, что Россия, вероятно, готовит новое наступление, которое может произойти в конце мая или в июне.

Аналитики ISW заявили, что российские войска в конце весны или начале лета могут начать масштабное наступление на Донецком направлении.

При этом они считают, что российские войска, вероятно, смогут начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных ресурсов и планирования.