Експерт розповів, що стане сигналом про готовність РФ до нового наступу

За словами військового експерта Олександра Коваленка, наразі умов для початку наступальних дій у росіян немає.

"Ми бачимо, як вони на своїй території намагаються створити кілька формувань, наприклад, 44-й армійський корпус. Однак поки що не вдається, не вистачає ані людського ресурсу, ані техніки. Можна сказати, що підготовка, умовно, на початковому етапі, та й то відбувається з не найкращими показниками", - зазначив експерт.

Розмови про можливий новий наступ РФ

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News розповів, що станом на зараз ситуацію на фронті вдалося стабілізувати після зимового загострення. Глава держави зазначив, що Росія, ймовірно, готує новий наступ, який може відбутися наприкінці травня або в червні.

Аналітики ISW заявили, що російські війська наприкінці весни чи на початку літа можуть розпочати масштабний наступ на Донецькому напрямку.

При цьому вони вважають, що російські війська, ймовірно, зможуть почати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію тільки на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.