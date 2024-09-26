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Эксперт рассказал, что может остановить российские войска на фронте

Четверг 26 сентября 2024 08:50
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Эксперт рассказал, что может остановить российские войска на фронте Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова
Эксперт: Павел Нарожный

Несмотря на сложную ситуацию на фронте в районах Покровска и Курахова, российская армия все еще не достигла решающего преимущества. Если бы это преимущество было абсолютным, российские войска уже заняли бы Покровск.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный аналитик Павел Нарожный.

"Да, динамика не в нашу пользу. Но если бы у них было решающее преимущество, они уже были в Покровске, они почему-то не в Покровске. Они штурмуют маленькое село на несколько сотен жителей. Да, там очень тяжело", - заявил он.

Нарожный отметил, что к концу сентября в Украине ожидаются дожди.

"К концу месяца мы открываем прогноз погоды и видим, что у нас начинаются дожди. А это значит конец летней кампании. Им (россиянам, - ред.) будет гораздо труднее", - заявил эксперт.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление уже несколько месяцев подряд остается одной из самых горячих точек на фронте.

Недавно в Донецкой области задержали агента российской военной разведки, который, по данным СБУ, собирал информацию о действиях украинских сил на Покровском направлении.

По словам военнослужащего ВСУ Сергея Волкова, Россия имеет численное преимущество в живой силе, что позволяет им без колебаний жертвовать целыми подразделениями для захвата небольших населенных пунктов под Покровском.

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