Эксперт рассказал, что может остановить российские войска на фронте
Несмотря на сложную ситуацию на фронте в районах Покровска и Курахова, российская армия все еще не достигла решающего преимущества. Если бы это преимущество было абсолютным, российские войска уже заняли бы Покровск.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный аналитик Павел Нарожный.
"Да, динамика не в нашу пользу. Но если бы у них было решающее преимущество, они уже были в Покровске, они почему-то не в Покровске. Они штурмуют маленькое село на несколько сотен жителей. Да, там очень тяжело", - заявил он.
Нарожный отметил, что к концу сентября в Украине ожидаются дожди.
"К концу месяца мы открываем прогноз погоды и видим, что у нас начинаются дожди. А это значит конец летней кампании. Им (россиянам, - ред.) будет гораздо труднее", - заявил эксперт.
Ситуация на Покровском направлении
Покровское направление уже несколько месяцев подряд остается одной из самых горячих точек на фронте.
Недавно в Донецкой области задержали агента российской военной разведки, который, по данным СБУ, собирал информацию о действиях украинских сил на Покровском направлении.
По словам военнослужащего ВСУ Сергея Волкова, Россия имеет численное преимущество в живой силе, что позволяет им без колебаний жертвовать целыми подразделениями для захвата небольших населенных пунктов под Покровском.
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