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Експерт розповів, що може зупинити російські війська на фронті

Четвер 26 вересня 2024 08:50
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Експерт розповів, що може зупинити російські війська на фронті Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова
Експерт: Павло Нарожний

Попри складну ситуацію на фронті в районах Покровська і Курахова, російська армія все ще не досягла вирішальної переваги. Якби ця перевага була абсолютною, російські війська вже зайняли б Покровськ.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий аналітик Павло Нарожний.

"Так, динаміка не на нашу користь. Але якби в них була вирішальна перевага, вони вже були в Покровську, вони чомусь не в Покровську. Вони штурмують маленьке село на кілька сотень жителів. Так, там дуже важко", - заявив він.

Нарожний зазначив, що до кінця вересня в Україні очікуються дощі.

"До кінця місяця ми відкриваємо прогноз погоди і бачимо, що у нас починаються дощі. А це означає кінець літньої кампанії. Їм (росіянам, - ред.) буде набагато важче", - заявив експерт.

Ситуація на Покровському напрямі

Покровський напрямок вже кілька місяців поспіль залишається однією з найгарячіших точок на фронті.

Нещодавно на Донеччині затримали агента російської військової розвідки, який, за даними СБУ, збирав інформацію про дії українських сил на Покровському напрямку.

За словами військовослужбовця ЗСУ Сергія Волкова, Росія має чисельну перевагу в живій силі, що дозволяє їм без вагань жертвувати цілими підрозділами для захоплення невеликих населених пунктів під Покровськом.

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