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Военный о ситуации под Покровском: для россиян потерять три батальона - не проблема

Украина, Среда 25 сентября 2024 16:51
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Военный о ситуации под Покровском: для россиян потерять три батальона - не проблема Фото: россияне проводят наступательные действия на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Россияне имеют преимущество в личном составе. Поэтому им не жалко потерять даже бригаду для захвата села.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил военнослужащий ВСУ Сергей Волков.

"У них (россиян, - ред.) все равно преимущество в личном составе, они гонят эти малые или малые пехотные группы. Им сточить бригаду в три батальона для захвата села в пригороде - это вообще не проблема... А батальоны - это 300-400 человек, в зависимости от комплектации...", - объяснил военный.

Он заметил, что бригада за бригадой, российские военные просто гибнут на подступах.

В то же время Волков подчеркнул, что нужно увеличивать потери противника, потому что только это может остановить их замысел о продвижении дальше.

В то же время на вопрос РБК-Украины относительно заявления Bild относительно российских наступлений, в которых, якобы, в живых остается лишь 10%, Волков заявил, что это действительно так.

"Это видно из дронов. Это не какой-то там секрет. Когда идет речь о мясных штурмах и тому подобном, то это соответствует действительности. Действительно, им, чтобы захватить какую-то деревню, потратить какую-то 1000 человек - это вообще не проблема..." Наша задача сделать так, чтобы они сталкивались на 100%", - пояснил военный.

Ситуация на Покровском направлении

Заметим, что уже несколько месяцев подряд Покровское направление остается самым горячим по фронту.

Напомним, что только сегодня в Донецкой области задержали дежурного агента военной разведки Российской Федерации. По данным СБУ, предатель шпионил за Силами обороны на Покровском направлении.

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