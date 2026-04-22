Эксперт рассказал, что будет с ценами на редис уже в ближайшее время

Главное: Рынок сбалансирован. Предложения овоща достаточно для удовлетворения спроса, поэтому цены держатся на стабильном уровне.

Доминирует отечественный продукт. Импорт в этом сегменте сейчас играет минимальную роль, ведь украинские хозяйства полностью закрывают потребности.

Прогноз на май. Ожидается дальнейшее снижение стоимости с выходом на рынок продукции из открытого грунта.

Быстрый оборот. Редис является типичным примером весенней культуры, где Украина максимально оперативно переходит на собственную продукцию.

Отечественный продукт или импорт

Сейчас редис на украинских прилавках практически полностью представлен внутренним производителем. По словам эксперта, это один из немногих сегментов, где зависимость от иностранных поставок исчезает быстрее всего.

"По состоянию на середину апреля редиска практически полностью представлена отечественным производителем, импорт играет минимальную роль. Это объясняется простотой и скоростью выращивания культуры, что позволяет даже небольшим хозяйствам в пленочных теплицах оперативно закрывать потребности рынка", - отмечает Максим Гопка.

Что будет с ценами дальше

Сейчас редис продают по цене от 50 до 135 грн за кг. Несмотря на стабильность, рынок готовится к очередному этапу удешевления. Это связано с изменением технологий выращивания и увеличением объемов урожая.

"С появлением продукции из открытого грунта в конце апреля, в начале мая предложение существенно возрастет, что традиционно создаст дополнительное давление на цены и может привести к их постепенному снижению", - прогнозирует аналитик.

Сейчас рынок остается сбалансированным как в оптовом, так и в розничном звене, что является типичным для быстрооборачиваемой весенней продукции.