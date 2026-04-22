Експерт розповів, що буде з цінами на редиску вже найближчим часом

Вітчизняний продукт чи імпорт

Зараз редиска на українських прилавках практично повністю представлена внутрішнім виробником. За словами експерта, це один із небагатьох сегментів, де залежність від іноземних поставок зникає найшвидше.

"Станом на середину квітня редиска практично повністю представлена вітчизняним виробником, імпорт відіграє мінімальну роль. Це пояснюється простотою та швидкістю вирощування культури, що дозволяє навіть невеликим господарствам у плівкових теплицях оперативно закривати потреби ринку", - зазначає Максим Гопка.

Що буде з цінами далі

Зараз редиску продають за ціною від 50 до 135 грн за кг. Попри стабільність, ринок готується до чергового етапу здешевшання. Це пов’язано зі зміною технологій вирощування та збільшенням обсягів врожаю.

Ціни на редиску у мережі Сільпо (скриншот)

Ціна за кг редиски у Форі (скриншот)

"Із появою продукції з відкритого ґрунту наприкінці квітня, на початку травня пропозиція суттєво зросте, що традиційно створить додатковий тиск на ціни та може призвести до їх поступового зниження", - прогнозує аналітик.

Зараз ринок залишається збалансованим як у гуртовій, так і в роздрібній ланці, що є типовим для швидкооборотної весняної продукції.