Експерт розповів, що буде з цінами на редиску вже найближчим часом

Редиска залишається одним із найдоступніших ранніх овочів на українському ринку. Завдяки високій пропозиції та стабільним темпам збору врожаю, ситуація в магазинах та на ринках зараз залишається прогнозованою.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів аналітик УКАБ Максим Гопка.
Головне:
Зараз редиска на українських прилавках практично повністю представлена внутрішнім виробником. За словами експерта, це один із небагатьох сегментів, де залежність від іноземних поставок зникає найшвидше.
"Станом на середину квітня редиска практично повністю представлена вітчизняним виробником, імпорт відіграє мінімальну роль. Це пояснюється простотою та швидкістю вирощування культури, що дозволяє навіть невеликим господарствам у плівкових теплицях оперативно закривати потреби ринку", - зазначає Максим Гопка.
Зараз редиску продають за ціною від 50 до 135 грн за кг. Попри стабільність, ринок готується до чергового етапу здешевшання. Це пов’язано зі зміною технологій вирощування та збільшенням обсягів врожаю.
"Із появою продукції з відкритого ґрунту наприкінці квітня, на початку травня пропозиція суттєво зросте, що традиційно створить додатковий тиск на ціни та може призвести до їх поступового зниження", - прогнозує аналітик.
Зараз ринок залишається збалансованим як у гуртовій, так і в роздрібній ланці, що є типовим для швидкооборотної весняної продукції.
