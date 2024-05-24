Эксперт рассказал, когда ждать разрушительных ударов по Крымскому мосту

"Над полуостровом Крым создается зона, которую я называю "проходной двор". Уничтожаются российские средства ПВО. Все это нужно, чтобы наши средства поражения с меньшим риском могли достичь Крымского моста", - сказал он.

В эту логику укладываются удары по аэродромам в Джанкое и Бельбеке, по расположениям зенитно-ракетных полков на Ай-Петри и Тарханкуте. Где главной целью была не столько вражеская авиация, сколько системы С-400.

"Сейчас все делается для того, чтобы минимизировать эффективность российской ПВО в Крыму. Как только это будет сделано, стоит ожидать ударов по мосту", - отметил Коваленко.

Удары по мосту

Напомним, незаконно построенный Россией Крымский мост получал повреждения дважды. Так, в октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава СБУ Василий Малюк заявили, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 года Крымский мост был атакован с помощью с помощью дронов Sea Baby. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке.