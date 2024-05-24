Эксперт рассказал, когда ждать разрушительных ударов по Крымскому мосту

Летом Крымский мост получит критические повреждения. Для этого нужны подходящие условия, и прямо сейчас они формируются.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Над полуостровом Крым создается зона, которую я называю "проходной двор". Уничтожаются российские средства ПВО. Все это нужно, чтобы наши средства поражения с меньшим риском могли достичь Крымского моста", - сказал он.
В эту логику укладываются удары по аэродромам в Джанкое и Бельбеке, по расположениям зенитно-ракетных полков на Ай-Петри и Тарханкуте. Где главной целью была не столько вражеская авиация, сколько системы С-400.
"Сейчас все делается для того, чтобы минимизировать эффективность российской ПВО в Крыму. Как только это будет сделано, стоит ожидать ударов по мосту", - отметил Коваленко.
Напомним, незаконно построенный Россией Крымский мост получал повреждения дважды. Так, в октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава СБУ Василий Малюк заявили, что это была операция его спецслужбы.
Кроме того, в июле 2023 года Крымский мост был атакован с помощью с помощью дронов Sea Baby. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке.
Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 24 мая в Алуште был поражен узел связи российской армии, который был важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.