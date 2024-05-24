План на лето. Куда нацелилась Россия и смогут ли ВСУ переломить ход войны до холодов

Российские войска атакуют по всей линии фронта. Особый акцент на Донецкую область, ради захвата которой оккупанты открыли другие направления. О том, как будут развиваться события летом, где ждать главный удар и успеют ли ВСУ переломить ход войны до холодов – в материале РБК-Украина.

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Чего ждать на фронте и где будет главный удар России

Ситуация на фронте сложная, россияне наступают на ряде направлений, выискивая слабые места. Силы обороны сдерживают врага и кое-где контратакуют. Бои идут такой интенсивности, что сводки Генштаба публикуются по несколько раз в день.

На севере Харьковской области противник пытается оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью и подойти к Харькову дистанцию, с которой он сможет обстреливать этот город с артиллерии. Направления его ударов – село Липцы, где уже россияне в активной обороне, и Волчанск. В этом городе они завязли в уличных боях и несут потери.

Под Купянском россияне наступают широким фронтом. Фактически на всем отрезке от Купянска до Боровой оккупанты хотят выйти к реке Оскол. В районе Лимана они атакуют возле Торского и Тернов.

Южнее противник бросил силы на то, чтобы закрепиться на восточных окраинах Часов Яра. Задействует танки и бронетехнику, которая, по словам главкома Александра Сырского, уничтожается FPV-дронами и другими средствами еще при выдвижении.

Главком Александр Сырский на Восточном фронте (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Самые интенсивные бои на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь действуют наиболее подготовленные подразделения РФ на запад и северо-запад от Авдеевки, а также в районе Красногоровки и Водяного. На других участках – под Великой Новоселкой, на Работинском выступе и в районе Крынок – тоже неспокойно, но интенсивность меньше.

Судя по всему, летом картина на фронте будет приблизительно такой же. Главная цель – выйти на административные границы Донецкой области, и россияне продолжат давить в рамках этого плана, полагает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это будет одновременно Краматорское и Покровское направления. Вполне возможно, в ближайшее время мы увидим еще и Торецкое. Именно в этих локациях будут самые жестокие бои", – рассказал он РБК-Украина.

На юге противник пока ограничится проблемным Работинским выступом и Времевским направлением. Для него важно восстановить контроль над Работино, Вербовым, Старомайорским и Урожайным, без чего не сможет продвигаться дальше. Относительно ограниченными будут действия на Лимано-Купянской оси, поскольку основные силы находятся на Авдеевском плацдарме.

Что касается Харьковской области – Липцев и Волчанска – и в теории Сумской, то все это будет иметь характер пограничных рейдов, чтобы показать, что Россия якобы может открыть новый фронт.

"Но это не полноценный новый фронт. Это террористический перфоманс, чтобы отвлечь внимание и вынудить к переговорам на условиях РФ", – добавил эксперт.

Когда появятся F-16 и успеют ли сыграть ключевую роль в 2024-м

Часть украинских пилотов уже завершает тренировки на многоцелевых истребителях F-16. На днях стало известно, что специалисты из технического персонала вернулись в страну.

Датский премьер Метте Фредериксен объявила, что первые F-16 поступят "в течение месяцев". По данным The Standard – в июне-июле. Посол Оле Эгберг Миккельсен отметил, что его страна передаст 19 единиц. Сколько будет в первой партии, неизвестно.

После Дании истребители передадут Нидерланды, ожидается не менее 24. И еще 18 единиц отправит в учебный центр в Румынии для дальнейшей подготовки украинских пилотов.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев не уверен, что F-16 появятся в украинском небе летом. Потому что до этого были анонсы на март. Март давно прошел и точно неизвестно, передадут ли истребители в июне. Все точки над "і" расставят лишь официальные сообщения.

Подготовка украинских техников на F-16 в Нидерландах (x.com/Jvd_Tweet)

Скорее всего, об F-16 объявят уже по результатам боевой работы, считает Коваленко.

"Как было с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. С начала они "заработали", уничтожили несколько российских РЛС, и только после этого заявили, что мы их получили", – отметил он.

По мнению Селезнева, в этом году F-16 не сыграют ключевую роль на фронте.

"Десяток-два кардинально ситуацию не изменят. Хотя в определенной степени позволят усилить противовоздушную обороны и обеспечить прикрытие операций как на суше, так и в акватории Черного и Азовского морей", – подчеркнул эксперт и добавил, что для паритета с Россией необходимы 120-130 единиц.

Так или иначе Воздушным силам необходимо переходить на авиацию западного образца. У партнеров их тоже становится все меньше. Как и меньше стран, готовых продать их для последующей передачи Украине.

Другой момент в том, что Украина получит не последнюю модификацию F-16 c не самыми лучшими характеристиками, объясняет Коваленко. Скорее всего, по своим возможностям они будут примерно на уровне МиГ-29. Хотя бесспорным преимуществом может оказаться работа в связке с натовскими самолетами дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

"Зависит и от того, какую номенклатуру вооружений получат F-16. Если ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, значит будем уничтожать российскую авиацию. Если "воздух-поверхность", то лучше всего крылатые ракеты AGM-158 JASSM для ударов по объектам, например, в Крыму. Как по мне, наиболее эффективными истребители будут именно на юге и с поддержкой AWACS", – добавил он.

Что известно о "планах" на Крымский мост и как его уничтожить

В начале года глава СБУ Василий Малюк заявил, что Крымский мост обречен. Командующий ВМС Алексей Неижпапа говорил, что конструкции "не станет "еще в 2024-м, и добавил, что знает, как это сделать. Начальник военной разведки Кирилл Буданов анонсировал сюрпризы и посоветовал крымчанам не пользоваться мостом.

В апреле The Guardian со ссылкой на источники сообщило о якобы плане уничтожить мост еще в I полугодии. После ударов в 2023 году Москва отказалась от военной логистики через мост и перешла на сухопутные маршруты, пишет The Independent. Удары по опорам привели к тому, что железная дорога больше не может использоваться в полную силу.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш подчеркивает, что Крымский мост – один из самых защищенных объектов в мире и надежно прикрыт ПВО. Поэтому гарантированное поражение будет при запуске большого количества ракет. Специалисты знают, куда бить, но "нужно время и момент".

Украина летом может попытаться уничтожить Крымский мост (Getty Images)

Полностью разрушить не получится, но в принципе вполне вероятно, что летом он получит критические повреждения. Для этого нужны подходящие условия и прямо сейчас они формируются.

"Над полуостровом Крым создается зона, которую я называю "проходной двор". Уничтожаются российские средства ПВО. Все это нужно, чтобы наши средства поражения с меньшим риском могли достичь Крымского моста", – объясняет Александр Коваленко.

В эту логику укладываются удары по аэродромам в Джанкое и Бельбеке, по расположениям зенитно-ракетных полков на Ай-Петри и Тарханкуте. Где главной целью была не столько вражеская авиация, сколько системы С-400.

"Сейчас все делается для того, чтобы минимизировать эффективность российской ПВО в Крыму. Как только это будет сделано, стоит ожидать ударов по мосту", – отметил он.

Что с разрешением на удары по РФ и как это изменит ход войны

После того, как в США все-таки одобрили многомиллиардной помощи для Украины, американское оружие должно поступать бесперебойно. Вполне возможно, что летом Украина получит не только Patriot, а и дополнительную артиллерию, бронемашины Bradley и так далее.

"Я больше надеюсь, что наконец-то поступит в товарных количествах то оружие, которое обещали ранее. Как оказалось, обещать и сделать – не всегда взаимосвязанные вещи. Министр обороны Умеров говорил, что только 50% от заявленного доходит вовремя. А президент Зеленский - что решения партнеров опаздывают на год", – рассказал Владислав Селезнев.

Однако главной новостью ближайших недель может стать очередной отход Запада от своих же "красных линий". Как пишет NYT, в администрации президента США Джо Байдена идут жаркие дебаты по поводу того, чтобы разрешить удары по целям на территории РФ американским оружием.

Дебаты инициировал госсекретарь Энтони Блинкен после "отрезвляющего визита" в Киев. Но пока неясно, сколько людей из окружения Байдена его поддержали. Хотя появился еще один намек на перемены. Глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам 22-й встречи в формате "Рамштайн", похоже, допустил, что могут быть исключения как минимум для ударов по российским самолетам с КАБами, которые запускают их, не заходя в воздушное пространство Украины.

"Динамика в воздухе немного другая", – признал Остин.

В США, похоже, приближаются к решению разрешить бить американским оружием по территории России (president.gov.ua)

На днях группа конгрессменов выступила с призывом разрешить атаковать военные цели в России. Идею поддержал даже спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который несколько месяцев блокировал помощь. Но представитель минобороны США Пэт Райдер подчеркивает, что позиция Пентагона не изменилась.

"Из-за этого я настроен скептически, когда официальные спикеры говорят о категорическом несогласии. Скорее всего такая опция будет и дальше", – полагает Селезнев.

Если все было бы иначе, то Украина атаковала бы объекты в Белгородской и Курской областях. Так как разведанные цели есть, но ресурсов ударить хотя бы на 100 км за линию границы – нет.

"Конечно, если будет разрешение, это повлияет на ход войны коренным образом. Как тогда, когда мы получили первые ATACMS для РСЗО HIMARS. Потому что сейчас враг чувствует себя в безопасности и буквально в нескольких километрах от границы безнаказанно формирует ударные группировки. Как только дадут "добро" на HIMARS по территории РФ, он вынужден будет оттянуть силы подальше, иначе потеряет все", – добавил эксперт.

В чем главная задача Украины на лето

Пока инициатива за противником на большинстве участков фронта, вряд ли стоит ждать прорыва с украинской стороны. По крайней мере, в ближайшие месяцы.

"2024 год – это год стратегической обороны. Поэтому наша задача: рыть окопы, создавать мощные укрепления и бросить все ресурсы на разветвленную сеть инженерных фортификаций. Так как выполняет она две миссии: бережет жизнь воинов и замедляет продвижение армии РФ", - объясняет Селезнев.

В интервью AFP Владимир Зеленский заявил, что есть перспективы и для нового украинского контрнаступления. Но сначала нужно стабилизировать фронт. От ответа на вопрос, удастся ли перехватить инициативу в 2025 году, он уклонился.

Оборона останется приоритетом №1 и летом, и до конца года. Очевидных предпосылок к тому, что переломить ход войны удастся до холодов, нет.

Сейчас россияне чувствуют, что у ВСУ меньше ресурсов для обороны и максимально давят на поле боя. Продолжится это до тех пор, пока украинская армия не получит достаточно оружия, чтобы эффективно отвечать оккупантам.

"Не думаю, что это (контрнаступление, - ред.) может произойти до конца года. Хотя у нас есть несколько интересных локаций. Например, на левобережье Херсонской области, где расширяется наша зона контроля в Крынках. Несмотря на преимущество россиян в личном составе и технике, они не могут сдержать ее расширение", – подытожил Александр Коваленко.

При подготовке материала использовались: заявления президента Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, военных спикеров и западных политиков, а также комментарии экспертов Владислава Селезнева и Александра Коваленко.