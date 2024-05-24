ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Алуште был поражен узел связи российских оккупантов, - "АТЕШ"

Пятница 24 мая 2024 00:29
UA EN RU
В Алуште был поражен узел связи российских оккупантов, - "АТЕШ" Иллюстративное фото: в Крыму раздавались взрывы 23 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В городе Алушта, что во временно оккупированном Крыму, был поражен узел связи российских оккупантов в ночь на пятницу, 24 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

По данным партизан, под атакой оказалась военная часть № 28735. Являющаяся важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.

Партизаны отметили, что раньше это была украинская военная часть, но после оккупации ее стали использовать россияне.

"Похоже, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно также удалось уничтожить пункт управления этого центра. Ожидаем официального подтверждения от СОУ", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму

Вечером четверга, 23 мая, в оккупированном Крыму была объявлена тревога. Местные жители заявили о взрывах в ряде городов – Симферополе, Алуште, Джанкое.

Позже россияне традиционно сообщили о ракетной атаке и о том, что все цели якобы были сбиты ПВО. Однако в Алуште срочно вызвали медработников на работу, а также местные заявляли о большом количестве скорых, двигавшихся в сторону Семидворья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаны Война в Украине Крым
NEWS
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать