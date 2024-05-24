Експерт розповів, коли чекати на руйнівні удари по Кримському мосту

"Над півостровом Крим створюється зона, яку я називаю "прохідний двір". Знищуються російські засоби ППО. Все це потрібно, щоб наші засоби враження з меншим ризиком могли досягти Кримського мосту", - сказав він.

У цю логіку укладаються удари по аеродромах у Джанкої та Бельбеку, по розташуванням зенітно-ракетних полків на Ай-Петрі та Тарханкуті. Де головною метою була не так ворожа авіація, як системи С-400.

"Зараз все робиться для того, щоб мінімізувати ефективність російської ППО в Криму. Як тільки це буде зроблено, варто чекати на удари по мосту", - зазначив Коваленко.

Удари по мосту

Нагадаємо, незаконно збудований Росією Кримський міст отримував пошкодження двічі. Так, у жовтні 2022 року на ньому прогриміли потужні вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова СБУ Василь Малюк заявили, що це була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року Кримський міст був атакований за допомогою дронів Sea Baby. Тоді було зруйновано два прольоти. Глава СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки.