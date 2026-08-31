Эксперт объяснил, почему сбить реактивный "Шахед" перехватчиком сложно

Почему дроны-интерсепторы не успевают за реактивными "Шахедами"

По словам Тимофея Юркова, соучредителя компании-производителя РЭБ Contra-Drone, принцип работы навигации реактивного дрона принципиально не изменился по сравнению с обычным "Шахедом".

Инерциальная система и CRPA-антенна остаются, поэтому разница в применении РЭБ против реактивного и обычного "Шахеда" невелика. Зато существенно сложнее становится физический перехват такого БПЛА с помощью дронов-интерсепторов из-за значительно более высокой скорости реактивного аппарата. Юрков говорит о более чем 400-450 км/ч – большинство интерсепторов не способны работать на таких скоростях.

Пока успешных сбитий перехватчиками таких "Шахедов" очень мало - они почти отсутствуют, а имеющиеся случаи больше похожи на случайность, чем на постоянную тенденцию.

Для такого перехвата оператору нужно не догонять цель, а рассчитать ее траекторию и осуществить перехват на опережение, требующее высокого мастерства.

Отдельной проблемой являются и сами интерсепторы – по достижении скорости около 350 км/ч и более возникают сложности с деталями, а батареи не всегда способны поддерживать необходимый режим работы.

Поможет ли сочетание интерсепторов с радиолокаторами

Поэтому, по словам соучредителя Contra-Drone, становится все более актуальным сочетание интерсепторов с персональными радиолокаторами. Такой подход должен позволить выявлять быстрые цели и вести интерсептор не по ним, а на пересечение траектории.

"Вопрос перехвата цели – не догонять ее, а перехватывать за траекторией – будет становиться все более актуальным с увеличением скорости "Шахедов", – пояснил Тимофей Юрков.

Contra-Drone также производит персональные радиолокаторы для огневых групп, и Юрков рассчитывает, что их сочетание с интерсепторами поможет изменить ситуацию с перехватом скоростных дронов.

В то же время он отмечает, что подавление навигации "Шахедов" остается одним из самых оптимальных решений, особенно когда большое количество дронов одновременно заходит на город или цель: "Подавляющее количество "Шахедов" теряет возможность достичь цели именно из-за подавления, а не из-за успешного физического ущерба".