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НБУ поновив прогноз по динаміці облікової ставки

Новини » Фінансова криза 2020     23.04.2020 - 15:32
НБУ поновив прогноз по динаміці облікової ставки
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Плани центробанку, як і раніше, амбіційні

Національний банк України (НБУ) оновив прогноз по динаміці облікової ставки. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з прогнозом, НБУ очікує зниження облікової ставки до 7% протягом цього року.

НБУ поновив прогноз по динаміці облікової ставки

Як зазначив Смолій, оцінюючи можливу швидкість руху до цієї позначки, НБУ буде враховувати хід переговорів з МВФ, розвиток ситуації з коронавірусом і темпи згортання карантинних заходів, а також антикризових заходів урядів і центральних банків інших країн.

"Національний банк не виключає можливості і більшого пом'якшення монетарної політики в цьому році в тому випадку, якщо скорочення споживчого попиту за карантинних заходів і послаблення ділової активності істотніше будуть тиснути на інфляцію в бік її зниження, ніж ми зараз очікуємо", - додав він.

Нагадаємо, в кінці січня Національний банк України (НБУ) змінив прогноз по динаміці облікової ставки. Як заявив глава НБУ Яків Смолій, завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні плани стали більш амбіційні. За його словами, якщо інфляція стабілізується в цільовому коридорі, то НБУ знизить ставку до 7% на кінець 2020 року. Саме на рівні 7% оцінювався новий нейтральний рівень облікової ставки.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року.

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