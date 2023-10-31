Эксперт оценил возможность дальнейших вспышек агрессии в России, как в Махачкале

После антиизраильских стихийных акций в Махачкале на территории России вероятны дальнейше вспышки агрессии. При этом они могут проявляться в другой форме.

Эксперт считает, что произошедшее вечером в воскресенье в столице Дагестана (РФ), скорее всего, было стихийным событием, однако "далеко не случайным".

"Это следствие агрессивного состояния российского общества, подогретого войной против Украины. Ранее оно проявлялось во время июньского мятежа ЧВК "Вагнера" и в некоторых других формах", - полагает он.

Сам российский регион Дагестан Фесенко в беседе с РБК-Украина называет потенциально горячей точкой.

Это один из самых бедных регионов, этнически неоднородный, с кучей различных социальных проблем и высоким уровнем исламского радикализма, отмечает эксперт.

По его словам, если российская пропаганда пыталась использовать конфликт Израиля и террористической организации ХАМАС с целью направления агрессии на Запад, то радикальные исламисты Северного Кавказа, которые испытывают "естественный" антисемитизм - определились с мишенью.

"Появилась информация о самолете с якобы беженцами из Израиля. И все, от этой искры разгорелся нешуточный пожар. Это звено одной цепи, ведь антиизраильская истерия и ранее была на российском ТВ, пускай непрямая, но симпатии к ХАМАС и критическое отношение к Израилю не скрывались. В разных формах антисемитизм исходил от Путина и Лаврова (министра иностранных дел РФ, - ред.), а на ТВ и в Telegram-каналах проявлялся особенно. То есть почва для стихийного захвата аэропорта и "недопогрома" была", - высказался Фесенко в беседе с изданием.

Также он отметил, что нынешняя война на Ближнем Востоке стала только внешним триггером для Дагестана.

"Продолжение в России будет, возможно, в других формах и других местах. Ибо агрессия внутри общества, которая сейчас в большей степени направлена против Украины, в конце концов приведет к взрыву в самой РФ", - подчеркнул политолог.

По мнению Фесенко, "расшатывание" РФ отвечает интересам Украины, хотя без внутренних предпосылок спровоцировать революцию извне невозможно.

Эксперт добавил, что если возможное влияние вышеназванного Telegram-канала на события в Махачкале могло быть незначительным, поскольку необходимые настроения и агрессия в России и так уже есть.

"Погром" в Дагестане

Напомним, вечером в воскресенье 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале - это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю будет все труднее создавать для избирателей иллюзию того, что РФ - религиозно толерантная страна.

На ситуацию также отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник прогнозирует, что антиизраильские стихийные акции и погромы, скорее всего, будут происходить и в других городах и регионах России.

Добавим, что представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что погромы якобы явились следствием "спланированной и осуществленной извне провокации", ключевую роль которой сыграл "киевский режим".

Госдеп США назвал такие обвинения россиян в адрес Украины абсурдом.