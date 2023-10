Израиль зашел в Газу. Как мир реагирует на операцию против ХАМАСа и чего ждать Украине

Спустя три недели после атаки террористов ХАМАС израильская армия начала наземную операцию в секторе Газа. По западным странам прокатилась волна акций в поддержку Палестины, а события в Дагестане (Российская Федерация) чуть не привели к погрому. О новой горячей точке, влиянии на глобальную обстановку и о том, чем нашей стране грозит смещение фокуса на Ближний Восток, – в обзоре РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации The Times of Israel, Axios, CNN, The Wall Street Journal, The New York Times, Bloomberg, NBC News, анализ Института изучения войны (ISW), заявления официальных лиц США, Израиля и Украины, а также эксклюзивные комментарии политолога Владимира Фесенко.

Наземная фаза боевых действий в секторе Газа ожидалась с первых дней нападения ХАМАС, в результате которого погибли не менее 1400 израильтян. Однако она откладывалась по нескольким причинам. По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Ха-Леви, из стратегических соображений ­– чтобы ослабить террористов, лучше подготовиться и провести операцию с минимумом жертв среди израильских военных и мирных палестинцев.

Западные СМИ писали о том, что премьер Биньямин Нетаньяху затягивал с наземной операцией, выслушивая разные предложения. Кроме того, на него якобы давила администрация президента США Джо Байдена с требованием дать больше времени на эвакуацию гражданских лиц и более пятиста застрявших в Секторе Газа американских граждан. Официально Байден подтвердил просьбу воздержаться от силового варианта, если есть возможность безопасно освободить заложников. Давление на Нетаньяху он опроверг и заверил, что финальное решение – за Израилем.

Источники WSJ сообщили, что США в спешке разворачивали системы ПВО для защиты своих сил на Ближнем Востоке, и Израиль согласился отложить старт до конца прошлой недели. Утром субботы, 28 октября, появились сведения о заходе танков ЦАХАЛ в сектор Газа, хотя как оказалось, небольшие вылазки, в том числе с применением бронетехники, осуществлялись уже в течение нескольких дней.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Ха-Леви с солдатами армии обороны Израиля (фото twitter.com/IDF)

После этого министр обороны Йоав Галант заявил о новом этапе операции "Железные мечи" (в ответ на ХАМАСовское "Наводнение Аль-Акса" – формальное объявление войны Израилю), с атаками "над землей и под землей" до полного уничтожения террористов. А Нетаньяху сформулировал ее основные цели.

"Цели ясны – уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой", – подчеркнул он.

По данным NYT, Израиль по согласованию с США, вероятно, отказался от полномасштабного вторжения в Газу в пользу поэтапного развертывания войск с продвижением вглубь сектора. Согласно геолоцированным кадрам, в северной части ЦАХАЛ продвинулся на три километра, а накануне утром танки зашли в Зейтун – южный район Газы – и перерезали трассу Салах ад-Дин. Это ключевая магистраль через весь сектор от КПП "Рафах" на границе с Египтом до "Эреза" на границе с Израилем.

Схема наземной операции в секторе Газа (карта Reuters)

Параллельно продолжаются операции израильских силовиков в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан), неспокойно и на северных границах Израиля. ХАМАС продолжает ракетные обстрелы территории Израиля из Газы, ЦАХАЛ атакует сотни их объектов, а также позиции боевиков "Хезболлы" в Ливане и военные объекты в Сирии, откуда тоже обстреливают израильскую территорию.

Началу наземной кампании предшествовал очередной срыв гуманитарных переговоров. ХАМАС требовал предоставить топливо, США и Израиль ­– гарантии освобождения заложников, в том числе граждан около 25 стран. Оптимизм сохранялся до пятницы, однако возникшие разногласия завели переговоры в тупик.

Помимо 1400 жертв в первые дни после нападения ХАМАС, Израиль сообщает еще и о более 300 погибших военных и о 239 заложниках, которых удерживают боевики. Минздрав Газы (естественно, подконтрольный ХАМАС) говорит о якобы более 8300 погибших с начала войны и свыше 21000 раненых. По состоянию на вчера Армия обороны Израиля наращивала сухопутные силы в секторе Газа и расширяла зону операции. Как пишет Bloomberg, она может продлиться от 6 недель до 6 месяцев.

Одновременно в разных странах отмечается всплеск антиизраильских настроений. На улицах Лондона, Парижа и Берлина прошли многотысячные акции в поддержку Палестины, а истерия в Махачкале (Дагестан, Российская Федерация) чуть не обернулась погромом.

Истерия в России и "недопогром" в Махачкале

Российская реакция на нападение ХАМАС не оставила сомнений в том, чью сторону в новой войне занял Кремль. РФ отказалась публично осудить преступления террористов, в Совбезе ООН голосовала против резолюции с осуждением атаки ХАМАС, а на Генеральной ассамблее – против соответствующей поправки.

Государственные медиа называют представителей Газы не террористами, а "радикалами" и критикуют ответные действия Израиля. В соцсетях и "Z"-каналах в Telegram градус антиизраильских настроений еще выше. Боевики одобряют позицию Владимира Путина, а Москва на прошлой неделе радушно принимала делегацию ХАМАС. Российское общество, в свою очередь, считало сигнал и определилось с новым врагом. Особенно в мусульманских республиках Северного Кавказа.

Сначала в Черкесске (Карачаево-Черкессия) требовали выселить всех евреев, в Нальчике (Кабардино-Балкария) сожгли недостроенный еврейский культурный центр, в Хасавюрте (Дагестан) пришли к местным отелям "выселять евреев", которых там, впрочем, не оказалось. В воскресенье антиизраильская истерия достигла пика в Махачкале.

Сотни человек ворвались в местный аэропорт в поисках прибывшего из Израиля самолета. Перед этим Telegram-канал "Утро Дагестана" распространил слухи о якобы планах переселить "израильских беженцев" в Дагестан и другие регионы Северного Кавказа. Толпа блокировала выход из аэропорта, досматривала документы, скандировала "Смерть евреям". Произошли столкновения с работниками службы безопасности и силовиками. Муфтии выступили с заявлением о том, что антисемитизму "нет места на Северном Кавказе", и лишь через несколько часов Росгвардия разогнала "демонстрантов", задержав десятки человек. Как отметили многие российские оппозиционеры, на этот раз люди в форме в целом вели себя крайне пассивно, в отличие от их привычного поведения на антипутинских или "антивоенных" акциях.

По некоторым данным, в результате потасовок от полученных травм умер один полицейский. Ни одного гражданина Израиля погромщики ожидаемо так и не обнаружили, под раздачу едва не попал этнический узбек, которого еле удалось защитить от разбушевавшейся толпы.

Официальный Кремль оперативно не реагировал на беспорядки, видимо, полагаясь на региональные власти. Главы Дагестана, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии ограничились призывами воздержаться от попыток разжечь межнациональную рознь. Представитель главного раввината России в Дагестане призвал еврейские семьи покинуть республику из-за угрозы погромов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что воскресные события разрушают усилия Путина представить Россию как религиозно толерантную страну. Еще несколько дней назад тот на встрече с иудейскими и мусульманскими лидерами декларировал "гармоничное развитие межнациональных отношений", в том числе "на основе взаимопонимания" между людьми разных вероисповеданий.

Министерство иностранных дел РФ обвинило в инциденте Украину. Согласно российской версии, канал "Утро Дагестана" якобы ведут из Украины лица, связанные с российским оппозиционером Ильей Пономаревым. Администраторы канала, сам оппозиционер и официальный Киев обвинения отрицают.

Западные аналитики в махачкалинских событиях видят провал попытки Владимира Путина представить Россию толерантной страной (Getty Images)

МИД Украины назвал российские заявления попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую, секретарь СНБО Алексей Данилов заговорил о скором начале черносотенных погромов в России, а президент Владимир Зеленский назвал события частью распространенной в РФ культуры ненависти к другим народам.

"Российский антисемитизм и ненависть к другим народам являются системными и глубоко укоренившимися. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору", – добавил он.

Произошедшее в Махачкале, скорее всего, было стихийным событием, но при этом далеко не случайным. Это следствие агрессивного состояния российского общества, подогретого войной против Украины. Ранее оно проявлялось во время июньского мятежа ЧВК "Вагнера" и в некоторых других формах, считает политолог Владимир Фесенко.

Дагестан сам по себе – потенциально горячая точка. Это один из самых бедных регионов, этнически неоднородный, с кучей различных социальных проблем и высоким уровнем исламского радикализма. И если российская пропаганда пыталась использовать конфликт Израиля и ХАМАС, чтобы направить агрессию на Запад, то радикальные исламисты Северного Кавказа, испытывающие "естественный" антисемитизм, определились с мишенью.

"Появилась информация о самолете с якобы беженцами из Израиля. И все, от этой искры разгорелся нешуточный пожар. Это звено одной цепи, ведь антиизраильская истерия и ранее была на российском ТВ, пускай непрямая, но симпатии к ХАМАС и критическое отношение к Израилю не скрывались. В разных формах антисемитизм исходил от Путина и Лаврова (министра иностранных дел РФ, – ред.), а на ТВ и в Telegram-каналах проявлялся особенно. То есть почва для стихийного захвата аэропорта и "недопогрома" была", – отметил Фесенко в беседе с РБК-Украина.

Он также отмечает, что нынешняя война на Ближнем Востоке стала лишь внешним триггером для Дагестана.

"Продолжение в России будет, возможно, в других формах и других местах. Ибо агрессия внутри общества, которая сейчас в большей степени направлена против Украины, в конце концов приведет к взрыву в самой РФ", – подчеркнул политолог.

По его мнению, расшатывание России отвечает интересам Украины, хотя без внутренних предпосылок спровоцировать революцию извне невозможно. И если вышеназванный Telegram-канал и повлиял на махачкалинские события, то лишь немного, поскольку необходимые настроения и агрессия в РФ и так уже есть, добавил он.

Эрдоган играет в "османский мир"

Не менее тревожные новости поступают из Турции. На прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал боевиков ХАМАС "освободителями", а их действия – логичными. Израильскую сторону он обвинил в зверствах на территории сектора Газа. Также стало известно о приостановке совместных проектов в сфере энергетики, в частности по разведке месторождений в Средиземном море и экспорту газа в Европу.

Позже в Стамбуле прошел полуторамиллионный митинг в поддержку Палестины, на котором Эрдоган сообщил, что отменил визит в Израиль, назвал эту страну "военным преступником и оккупантом", а ХАМАС – "братьями". Кроме того, вспомнил о том, что Палестиной в свое время владела Османская империя, и обвинил в эскалации Запад. Израиль в ответ отозвал своих дипломатов.

"Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?", – обратился Эрдоган, добавив, что однажды Запад пожертвует Израилем как пешкой в шахматной партии.

Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле разразился антиизраильскими заявлениями (twitter.com/RTErdogan)

Стоит отметить, что такие митинги – это любимый способ общения Эрдогана с электоратом, который действительно работает. Но, как правило, он направлен исключительно на внутреннюю аудиторию, поэтому вряд ли его пламенные речи стоит воспринимать как угрозу войны с Западом или Израилем. В данном случае это реакция на события в Газе, которые возмутили исламский мир, сочувствующий палестинцам.

"Эрдоган решил воспользоваться ситуацией, словами о кресте и полумесяце напомнить о временах крестовых походов, противостоянии между Западом и мусульманским миром, которое является элементом антизападной риторики. Эрдоган дал понять, что претендует на роль лидера разобщенного мусульманского мира. Сработает ли это? Не уверен, но заявка есть. Такая игра Эрдогана не означает, что он ввяжется в бой с Израилем, США и Западом, никаких признаков подготовки к этому нет. Да и сам он не настолько глуп, чтобы исполнять вещи, которые противоречат интересам Турции", – считает Владимир Фесенко.

Он также сравнил напоминание о Палестине в составе Османской империи с путинской идеей "русского мира". По сути турецкий президент заявляет о якобы праве влиять на регион на основе исторических связей.

"Но в реальности все проще. Например, нефть в Израиль поступает из Азербайджана через Турцию. Если Эрдоган настроен решительно, то, наверное, должен перекрыть поставки. Пока мы этого не видим. В его словах много пафоса, но политически Эрдоган продолжит действовать сдержанно, как и большинство арабских стран", – объяснил политолог.

А самая большая опасность для Израиля связана с Ираном, поскольку соседние арабские страны воевать не собираются – в отличие от того, что было 50-70 лет назад, считает он.

В Европе все больше сочувствуют палестинцам. В чем опасность?

Реакция на обострение между Израилем и Палестиной в европейских странах оказалась неоднозначной. Во многих столицах прошли многотысячные митинги в поддержку палестинцев. На митинг в Лондоне пришли около 100 тысяч человек, и акция в целом прошла без инцидентов.

В Германии наиболее резонансными стали протесты в берлинском районе Нойкельн, в котором проживают преимущественно мигранты из Турции и арабских стран. Там в результате столкновений были задержаны почти две сотни человек. Также зафиксированы вопиющие антисемитские акты – от обозначения еврейских домов звездой Давида до атаки синагоги коктейлем Молотова.

Массовые демонстрации прошли и на улицах Парижа. Здесь не обошлось без антисемитских лозунгов и стычек с полицией, однако одна из последних акций с тысячами участников прошла достаточно мирно. На митинге в Варшаве были замечены призывы "остановить геноцид" и лозунги "за свободную Палестину от реки до моря". А в Сараево (столица Боснии и Герцеговины) в протестах против израильской операции участвовали представители власти.

Акция в Лондоне в поддержку Палестины (twitter.com/ImtiazMadmood)

Очевидно, ситуация на Ближнем Востоке постепенно раскалывает Европу. Если после 7 октября было больше сострадания к Израилю, то сейчас преобладает сочувствие к палестинцам. Политолог Владимир Фесенко видит в этом три угрозы.

Первая ­– всплеск антиизраильских настроений в исламском мире, причем такой, с которым Израиль не сталкивался с Войны Судного дня 1973 года. Она, кстати, сопровождалась энергетической войной арабских стран против Запада. Сейчас ХАМАС хотел взбудоражить мусульман всего мира, настроив их против Израиля, и частично это удалось.

Вторая угроза касается усиления антизападных настроений в странах Глобального Юга. Это уже проявилось в срыве встречи Джо Байдена с арабскими лидерами, и в целом отношения между условным Глобальным Югом и Западом стали холоднее. Безусловную западную поддержку Израиля страны от Латинской Америки до Азии расценивают как пренебрежение к палестинцам и, соответственно, к их народам тоже.

Третья угроза – разногласия между западными странами, которые проявились в голосовании за скандальную резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа. Против нее проголосовали 14 стран с учетом США, большая часть союзников Вашингтона не поддержала его позицию и воздержалась, в том числе Украина.

"Для нас это правильная и взвешенная позиция, мы не можем бросаться в крайности, потому что только проиграем от этого. Наша поддержка резолюции не принесла бы никаких политических выгод. Это никак не изменило бы отношение республиканцев-трампистов и, к сожалению, официальную позицию Израиля в отношении Украины. Главное – мы не можем идти на конфликт со странами Глобального Юга, и это было связано со встречей по "формуле мира" на Мальте. Да и в целом в резолюции нет осуждения ХАМАС, неправильно требовать лишь прекращения огня, нужно настаивать на освобождении заложников и наказании террористов", – объясняет Фесенко.

По его словам, противоречия на Западе вряд ли можно считать роковыми, но они серьезные и, конечно, сильно влияют на международную обстановку. По словам другого собеседника издания, украинской власти также важно не недооценивать уровень поддержки палестинцев в мире – вопреки распространенному у нас стереотипу, за них выступают далеко не только ультралевые маргиналы и подобная публика.

Может ли международная реакция повлиять на действия Израиля?

Резкие заявления из Турции, арабских стран, позиция Запада и России могли создать впечатление, что из-за них откладывалась наземная фаза в секторе Газа. Однако это далеко не определяющий фактор. Например, у Турции и Израиля давно сложились специфические отношения. В Средиземном море в свое время задерживали турецкие корабли с оружием для палестинских радикалов, но и тогда отношения оставались в прагматическом русле. Поэтому вряд ли резкая риторика Эрдогана повлияет на планирование действий в Газе, тем более на это не повлияет циничное по отношению к Еврейскому государству поведение России.

В большей степени формат наземной операции обусловлен сдерживанием США и внутренними факторами, в том числе темой заложников. По словам собеседника РБК-Украина, знакомого с ситуацией на месте, запрос на решительные действия в сектора Газа все-таки доминирует в израильском обществе. "Если власть сможет "продать" обществу малоинвазивную операцию, это одного дело. Если нет – тогда наверняка будет открыт второй фронт и эскалация выйдет на новый уровень", – сказал собеседник.

В любом случае, есть понимание, что антиизраильская волна в мире может стать еще более мощной. Поэтому Израиль не торопился и тщательно готовился, чтобы минимизировать свои потери и потери среди мирных жителей.

"Вероятно, это не будет тотальная месть с наказанием всех и вся. ЦАХАЛ будет действовать осторожно, разбивая Газу на отдельные сектора, перекрывать север и юг, разрушать тоннели и подземную инфраструктуру ХАМАС. Я бы назвал это точечной зачисткой, неспешной, чтобы нанести максимальный ущерб террористам", – отметил Фесенко в разговоре с РБК-Украина.

Тщательная подготовка какое-то время откладывала наземную операцию в секторе Газа (фото twitter.com/IDF)

И если раньше Нетаньяху и другие лидеры Израиля как-то договаривались с ХАМАС, то после 7 октября о мирных переговорах речь не идет. Возможно, через посредников будут говорить об освобождении заложников и временном прекращении огня, но стратегическая цель останется прежней – физическое уничтожение тех, кто планировал атаку, и тех, кто ее осуществил.

"Израиль будет действовать примерно так же, как действовали США по отношению к "Аль-Каиде" и "Исламскому государству". Всем понятно, что уничтожить ХАМАС можно, но что дальше? Те же американцы сначала уничтожили "Аль-Каиду", затем ИГИЛ, однако радикальный исламизм никуда не делся. Проблема в том, что и после операции в секторе Газа могут появиться другие радикалы", ­– добавил он.

***

Новый конфликт сместил информационный фокус с российско-украинской войны на Израиль и сектор Газа. Тенденция наметилась не вчера и в некоторой мере связана с усталостью на Западе, который к тому же сейчас видит риски распространения пожара на Ближнем Востоке. Единственный выход – Украине следует адаптироваться и делать все, чтобы партнеры не забывали о нашей войне.

Политически Украина остается одним из главных приоритетов, и это видно по конкретным действиям. В последнем обращении к американской нации Джо Байден вместе с израильской поднимал украинскую тему, а Белый дом запланировал для нашей страны более 60 млрд долларов помощи, по сравнению с 14 млрд для Израиля. Европа, безусловно, с тревогой смотрит на ближневосточный регион из-за наличия мусульманских общин в своих странах. Однако война в Украине ближе к ней как географически, так и политически, и сейчас между Брюсселем и Киевом решается вопрос о начале переговоров по вступлению в ЕС.

Определенный вызов может быть связан с военными ресурсами. Раньше Украина получала американские боеприпасы, в том числе с израильских складов, а теперь они понадобятся самому Израилю. На фоне хронического дефицита у нашей армии эта новость вызывает реальное беспокойство.

"Сейчас Запад вынужден заниматься не только Украиной, а Израилем и Палестиной, и это отвлекает внимание от нас. Но он не может закрыть украинскую тему, думаю, мы еще достаточно долго будем в главных приоритетах. Российско-украинская война остается наибольшей угрозой для международной безопасности. А то, что происходит на Ближнем Востоке, в разных формах мы видели неоднократно. И боюсь, видим не в последний раз", ­­– резюмировал Владимир Фесенко.