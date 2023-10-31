Експерт оцінив можливість подальших спалахів агресії в Росії, як у Махачкалі

Після антиізраїльських стихійних акцій у Махачкалі на території Росії можливі подальші спалахи агресії. При цьому вони можуть виявлятися в іншій формі.

Експерт вважає, що те, що сталося ввечері в неділю в столиці Дагестану (РФ), швидше за все, було стихійною подією, проте "далеко не випадковою".

"Це наслідок агресивного стану російського суспільства, підігрітого війною проти України. Раніше він проявлявся під час червневого заколоту ПВК "Вагнера" та в деяких інших формах", - вважає він.

Сам російський регіон Дагестан Фесенко у розмові з РБК-Україна називає потенційно гарячою точкою.

Це один із найбідніших регіонів, етнічно неоднорідний, з купою різних соціальних проблем та високим рівнем ісламського радикалізму, зазначає експерт.

За його словами, якщо російська пропаганда намагалася використати конфлікт Ізраїлю та терористичної організації ХАМАС з метою спрямування агресії на Захід, то радикальні ісламісти Північного Кавказу, які мають "природний" антисемітизм - визначилися з мішенню.

"З'явилася інформація про літак з нібито біженцями з Ізраїлю. І все, від цієї іскри спалахнула неабияка пожежа. Це елемент одного ланцюжка, адже антиізраїльська істерія і раніше була на російському ТБ, нехай непряма, але симпатії до ХАМАС та критичне ставлення до Ізраїлю не приховувалися. У різних формах антисемітизм виходив від Путіна і Лаврова (міністра закордонних справ РФ, - ред.), а на ТБ і в Telegram-каналах проявлявся особливо. Тобто підґрунтя для стихійного захоплення аеропорту та "недопогрому" було", - висловився Фесенко в розмові із виданням.

Також він зазначив, що нинішня війна на Близькому Сході стала лише зовнішнім тригером для Дагестану.

"Продовження в Росії буде, можливо, в інших формах та інших місцях. Бо агресія всередині суспільства, яка зараз більшою мірою спрямована проти України, врешті-решт призведе до вибуху в самій РФ", - зауважив політолог.

На думку Фесенка, "розхитування" РФ відповідає інтересам України, хоча без внутрішніх передумов спровокувати революцію ззовні неможливо.

Експерт додав, що якщо можливий вплив вищезгаданого Telegram-каналу на події в Махачкалі міг бути незначним, оскільки необхідні настрої та агресія у Росії і так уже є.

"Погром" у Дагестані

Нагадаємо, ввечері в неділю 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

В Інституті вивчення війни зазначили, що через цю ситуацію Кремлю все важче створюватиме для виборців ілюзію того, що РФ - релігійно-толерантна країна.

На ситуацію також відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. Чиновник прогнозує, що антиізраїльські стихійні акції та погроми, швидше за все, відбуватимуться і в інших містах та регіонах Росії.

Додамо, що представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що погроми нібито стали наслідком "спланованої та здійсненої ззовні провокації", ключову роль якої відіграв "київський режим".

Держдеп США назвав такі звинувачення росіян на адресу України абсурдом.