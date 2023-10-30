Данилов о событиях в Махачкале: Начало в РФ черносотенских погромов - вопрос времени

Антиизраильские стихийные акции и погромы, которые произошли в Махачкале в Дагестане, скорее всего будут расширять географию на территории Российской Федерации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны и обороны Украины Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) чиновника.

По его словам, в настоящее время фиксируется тенденция официальной антиизраильской позиции со стороны политического руководства России.

"Диктатура, фашизм и российский нацизм всегда шагают рядом с антисемитизмом: события в Махачкале, объятия из ХАМАС, запрет деятельности СОХНУТ, грязные шутки Путина (российского диктатора Владимира Путина, - Ред.) о евреях - набирающая силу тенденция официальной антиизраильской позиции Кремля", - говорится в публикации.

Секретарь СНБО обращает внимание, что в РФ уже не может себя чувствовать в безопасности ни один еврей или гражданин Израиля.

Также Данилов прогнозирует рост антиизраильских настроений в стране-агрессоре, что может сопровождаться дальнейшими вспышками насилия в других городах и регионах.

"Начало в России черносотенских погромов - вопрос времени. Россия все равно ненавидит все народы, избирающие свободу", - подчеркивает он.

Справка. Черносотенцы являются собирательным названием для ряда российских монархических и ультранационалистических организаций, возникших в Российской империи после революции 1905 года. Период их деятельности длился до 1914 года.

После 1908 года "Союз Русского Народа" распался на несколько отдельных организаций, которые устраивали еврейские погромы, а также уничтожали все, что называлось украинским.

Организации черносотенцев после февральской революции 1917 года распались, а некоторые были формально ликвидированы. Вместе с тем, в конце и после так называемой Перестройки началось возрождение черносотенного движения в городах России.

Погром в Махачкале

Напомним, вечером в воскресенье, 29 октября, разъяренная толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы (РФ). Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадало более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале - это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

Министерство иностранных дел Израиля в Иерусалиме призвало российские власти защитить израильтян и евреев в своей юрисдикции.

В Институте изучения войны отметили, что из-за этой ситуации Кремлю будет все труднее создавать для избирателей иллюзию того, что РФ - религиозно толерантная страна.

Антиизраильские настроения в РФ

Отметим, что после начала войны между Израилем и ХАМАС в России участились антиизраильские настроения. Россияне в соцсетях поддерживают террористов ХАМАС и высказываются против Израиля и его граждан.

А на российском Северном Кавказе, заселяемом мусульманами, вообще прибегают к погромам. Так, в Хасавюрте вчера вечером местные жители забросали камнями гостиницу "Фламинго", где, как они думали, прячутся беженцы из Израиля. Толпа успокоилась только после того, как им разрешили проверить гостиницу, чтобы убедиться, что там нет израильтян.

Кроме того, на днях в Черкесске в РФ прошли антиизраильские митинги. Черкесская толпа потребовала не допустить прибытия в регион "израильских беженцев", а также выселить из него евреев.

Добавим также, что в Нальчике неизвестные подожгли еще строившийся еврейский культурный центр. Кто-то бросил на его территорию горящие покрышки, а на стене написали антисемитские высказывания.