ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперт оценил, может ли Россия открыть второй фронт со стороны Беларуси

Новина українською →
Украина, Понедельник 10 октября 2022 15:05
Эксперт оценил, может ли Россия открыть второй фронт со стороны Беларуси Фото: Россия пытается вовлечь режим Лукашенко в войну (kremlin.ru)
Автор: Юлия Акимова

Россия снова пытается втянуть режим белорусского диктатора Александра Лукашенко в открытую войну против Украины. Таким образом, россияне могли бы попытаться изменить ситуацию на фронте.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Сейчас Россия раскачивает ситуацию снова с Беларусью и мы слышим информацию снова о создании группы войск общей российско-белорусской. Это, возможно, как раз чтобы и изменить ситуацию на фронте. Они думают, что таким образом смогут оттянуть часть украинских войск из южного или восточного направления на белорусскую границу", - сказал эксперт.

На вопрос, действительно ли россияне смогут таким образом оттянуть часть наших войск, Мусиенко ответил, что это зависит от того, как будут развернуты оккупационные войска и какую непосредственную угрозу они смогут создать.

"По имеющейся у меня информации, у нас там заминировано все что возможно на границе, и у нас там есть наши войска, наши пограничники. Они готовы к сценариям оттуда давно. Если придут, получат по зубам - это точно. Но снова таки, ситуацию в динамике увидим, если Россия начнет перебрасывать большое количество каких-то своих мобилизованных на Беларусь, то возможно и нужно будет (перебрасывать наши войска - ред.), наше командование, они знают точно численность и понимают все", - пояснил эксперт.

Напомним, о попытках российского президента Владимира Путина втянуть Беларусь в войну сообщала украинская разведка. А недавно Беларусь официально обвинила Украину в якобы подготовке к удару по белорусской территории.

Кроме того, сегодня Лукашенко заявил о подготовке к развертыванию совместных с Россией сил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины
NEWS
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
DAILY
Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят