Експерт оцінив, чи може Росія відкрити другий фронт з боку Білорусі
Росія знову намагається втягнути режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка у відкриту війну проти України. Таким чином росіяни могли б спробувати змінити ситуацію на фронті.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Зараз Росія розкачує ситуацію знов з Білоруссю і ми чуємо інформацію знов про створення групи військ спільної російсько-білоруської. Це, можливо, як раз щоб і змінити ситуацію на фронті. Вони думають, що таким чином зможуть відтягнути частину українських військ з південного чи східного напрямку на білоруський кордон", - сказав експерт.
На питання, чи дійсно росіяни таким чином зможуть відтягнути частину наших військ, Мусієнко відповів, що це залежить від того, як будуть розгорнуті окупаційні війська та яку безпосередню загрозу вони зможуть створити.
"За тією інформацією, що є в мене, у нас там заміновано все що можливо на кордоні, і у нас там є наші війська, наші прикордонники. Вони готові до сценаріїв звідти давно. Якщо прийдуть, отримають по зубах - це точно. Але знову ж таки, ситуацію в динаміці побачимо, якщо Росія почне перекидати велику кількість якихось своїх мобілізованих на Білорусь, то, можливо і треба буде (перекидати наші війська - ред.), наше командування, вони знають точно чисельність і розуміють все", - пояснив експерт.
Нагадаємо, про спроби російського президента Володимира Путіна втягнути Білорусь у війну повідомляла українська розвідка. А нещодавно Білорусь офіційно звинуватила Україну у нібито підготовці до удару по білоруській території.
Крім того, сьогодні Лукашенко заявив про підготовку до розгортання спільних з Росією сил.
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