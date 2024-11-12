Эксперт о новой команде Трампа: подавляющее большинство - антипутинского настроя
Подавляющее большинство новой команды избранного президента США Дональда Трампа - люди антипутинского настроя. Такие назначения вселяют спокойный оптимизм.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал историк и дипломат Роман Бессмертный.
"Я когда смотрю сейчас пакет этого, который крутится вокруг назначений, то подавляющее большинство из этих людей - это люди антипутинской, антимосковской, антироссийской настройки", - сказал Бессмертный.
В то же время, по его словам, некоторые из них (в частности Марк Рубио и Майк Волтц), маневрируя от своих позиций антипутинских и поддержки Украины, переходили к позиции: "Да, мы должны поддерживать Украину, но что нам с того?".
"И тут надо думать над тем, как аргументировать украинскую позицию, позицию украинской политики, истеблишмента, военно-политического руководства и так далее. Следствие - это прямое то, что в свое время США отказались от ленд-лиза, как системы помощи Украине, и перешли на прямые бюджетные поставки. Хотя в том есть, очевидно, что свой расчет, который может дать только Пентагон", - отметил историк.
По его мнению, сейчас очень важно дождаться назначения в Пентагон, в том числе министра обороны, а также в ЦРУ.
"Ну и очевидно, что на то, будет ли сменен глава Комитета руководителей штабов. Хотя закон запрещает это делать, но пришли ястребы. Устраивает ли их Браун? Я не знаю. То есть очевидно, что здесь могут быть другие решения. Но пока эти назначения какие есть, они с точки зрения наших интересов Украины внушают спокойный оптимизм", - добавил Бессмертный.
Новая команда Трампа
Напомним, новоизбранный президент США собирает новую команду.
В частности, ожидается, что Трамп назначит сенатора США Марка Рубио на должность государственного секретаря.
При этом ранее сообщалось, сторонникам поддержки Украины не нашлось места в новой администрации Трампа.
Подробнее о команде избранного президента США читайте в материале РБК-Украина "Неделя Трампа. Что изменилось для Украины после выборов в США и чего ждать дальше".
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