Експерт про нову команду Трампа: переважна більшість - антипутінського налаштування
Переважна більшість нової команди обраного президента США Дональда Трампа - люди антипутінського налаштування. Такі призначення вселяють спокійний оптимізм.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів історик і дипломат Роман Безсмертний.
"Я коли дивлюся зараз пакет оцей, який крутиться навколо призначень, то переважна більшість з цих людей - це люди антипутінського, антимосковського, антиросійського налаштування", - сказав Безсмертний.
Водночас, за його словами, деякі з них (зокрема, Марк Рубіо та Майк Волц), маневруючи від своїх позицій антипутінських і підтримки України, переходили до позиції: "Так, ми маємо підтримувати Україну, але що нам з того?".
"І отут треба думати над тим, як аргументувати українську позицію, позицію української політики, істеблішменту, воєнно-політичного керівництва і так далі. Наслідок - це прямий того, що у свій час США відмовилися від ленд-лізу, як системи допомоги Україні, і перейшли на прямі бюджетні постачання. Хоча в тому є, очевидно, що свій розрахунок, який може дати лише Пентагон", - зазначив історик.
На його думку, зараз дуже важливо дочекатися призначення в Пентагон, зокрема міністра оборони, а також в ЦРУ.
"Ну й очевидно, що на те, чи буде змінено голову Комітету керівників штабів. Хоча закон забороняє це робити, але прийшли яструби. Чи влаштовує їх Браун? Я не знаю. Тобто очевидно що тут можуть бути інші рішення. Але поки що ті призначення які є, вони з погляду наших інтересів України вселяють спокійний оптимізм", - додав Безсмертний.
Нова команда Трампа
Нагадаємо, новообраний президент США збирає нову команду.
Зокрема, очікується, що Трамп призначить сенатора США Марка Рубіо на посаду державного секретаря.
При цьому раніше повідомлялося, прихильникам підтримки України не знайшлося місця в новій адміністрації Трампа.
Детальніше про команду обраного президента США читайте в матеріалі РБК-Україна "Тиждень Трампа. Що змінилося для України після виборів у США та чого чекати далі".
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