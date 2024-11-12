Експерт про нову команду Трампа: переважна більшість - антипутінського налаштування

"Я коли дивлюся зараз пакет оцей, який крутиться навколо призначень, то переважна більшість з цих людей - це люди антипутінського, антимосковського, антиросійського налаштування", - сказав Безсмертний.

Водночас, за його словами, деякі з них (зокрема, Марк Рубіо та Майк Волц), маневруючи від своїх позицій антипутінських і підтримки України, переходили до позиції: "Так, ми маємо підтримувати Україну, але що нам з того?".

"І отут треба думати над тим, як аргументувати українську позицію, позицію української політики, істеблішменту, воєнно-політичного керівництва і так далі. Наслідок - це прямий того, що у свій час США відмовилися від ленд-лізу, як системи допомоги Україні, і перейшли на прямі бюджетні постачання. Хоча в тому є, очевидно, що свій розрахунок, який може дати лише Пентагон", - зазначив історик.

На його думку, зараз дуже важливо дочекатися призначення в Пентагон, зокрема міністра оборони, а також в ЦРУ.

"Ну й очевидно, що на те, чи буде змінено голову Комітету керівників штабів. Хоча закон забороняє це робити, але прийшли яструби. Чи влаштовує їх Браун? Я не знаю. Тобто очевидно що тут можуть бути інші рішення. Але поки що ті призначення які є, вони з погляду наших інтересів України вселяють спокійний оптимізм", - додав Безсмертний.