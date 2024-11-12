Приверженцам поддержки Украины не нашлось места: кого Трамп возьмет в свою администрацию

Наиболее последовательные приверженцы поддержки Украины из прошлой администрации Дональда Трампа не будут присутствовать в нынешней.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор Центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик.

"На этот раз Трамп хочет окружить себя исключительно людьми, которые ему абсолютно верны и не посмеют ему противоречить, и в принципе разделяют его подходы. Поскольку Трамп критически относится к поддержке Украины, то и таким людям не находится места в команде", - отметил Дубовик.

По его словам, наверное, больший вес будут иметь люди типа Илона Маска, Такера Карлсона, Дэвида Сакса и других, кто тоже не верит в дальнейшую поддержку Украины"

С ним согласен и директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов: "Я думаю, что Трамп сознательно отказывается от таких тяжеловесов, которые могут ему возражать, которые могут иметь свое мнение и так далее", - сказал эксперт.

В новой команде Трампа не будет двух человек, которые отличались "ястребиной" позицией по внешней политике.

Это Никки Хейли, постоянный представитель США в ООН в 2017-2018 гг. Она была соперницей Трампа на внутрипартийных выборах этого года, потому считается его личным врагом.

Также не займет никаких должностей Майк Помпео, государственный секретарь и директор ЦРУ во время первого президентства Трампа. Что важно, Помпео - член совета директоров украинской компании "Киевстар".